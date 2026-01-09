Se filtró la primera lista de famosos que estarían en MasterChef Celebrity 2026 ¿Quiénes están ahí?

El periodista Carlos Ochoa filtró cinco nombres que podrían estar en la edición 2026 de MasterChef Celebrity: todos son actores y actrices con gran trayectoria.

La cocina más famosa de la televisión colombiana vuelve a dar de qué hablar, incluso antes de que el Canal RCN haga anuncios oficiales. La sola posibilidad de una nueva temporada de MasterChef Celebrity ha despertado curiosidad, especulación y conversación en redes sociales, donde los seguidores del formato ya hacen apuestas sobre los posibles participantes.

En las últimas horas, comenzó a circular una lista preliminar de celebridades que habrían sido contactadas para formar parte de la edición 2026 del reality gastronómico. La información fue revelada por el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien aseguró que el proceso de selección ya estaría en marcha y que algunos nombres resultarían especialmente llamativos para el público.

Nombres reconocidos que llegarían a la cocina de MasterChef

Entre los nombres que más han generado conversación aparece el de Lina Tejeiro, actriz con pasado en producciones como 'Padres e Hijos' y La Ley del Corazón, y que cuenta también con amplia presencia digital. Su perfil mediático y experiencia en formatos de entretenimiento la convertirían en una de las participantes con mayor atención desde el primer capítulo.

También suena con fuerza Verónica Orozco, una de las actrices más queridas por los televidentes, recientemente vinculada a producciones como 'Simplemente Alicia', de alto alcance en plataformas de streaming. A ella se sumaría Emmanuel Restrepo, actor paisa con participación reciente en series y telenovelas como 'La primera vez' y 'Rigo'.

La lista continuaría con Angélica Blandón, recordada por papeles icónicos en la televisión colombiana como 'Tres Milagros' y 'Las muñecas de la mafia'. Por último aparece Sebastián Vega, actor y creador de contenido que ha logrado consolidar una comunidad digital junto a su familia. La combinación de trayectorias, generaciones y estilos sería parte de la apuesta del programa para mantener su atractivo.

Aunque ninguno de estos nombres ha sido confirmado de manera oficial, la filtración ha sido suficiente para que el interés del público aumente. Como ha ocurrido en temporadas anteriores de MasterChef Celebrity, el elenco buscaría mezclar talento actoral, historias personales y competencia culinaria bajo presión.

