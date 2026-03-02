Los holandeses de Makro aplastaron a una pequeña tienda de colchones de Medellín y le impidieron registrar el nombre

Los dueños paisas querían expandir el negocio con el nombre Makrocolchones La colchonería, pero la super los freno en respuesta a la oposición del mega almacén

Una tienda de colchones localizada en la calle San Juan de Medellín quiso registrar un nuevo nombre de marca: Makrocolchones La Colchonería. Su representante legal y gerente, María Dolly Daza, pensó que el trámite sería sencillo, pero no imaginó lo que le esperaba, porque el nombre que pretendía registrar resultó ser polémico.

Para realizar los trámites apoderó a Daniel Alejandro Grellet de los Reyes, quien debía resolver las exigencias de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Aunque el nombre Makrocolchones ha sido usado por más de seis años en Medellín sin mayores inconvenientes, cuando el CEO de Makro en Colombia, Nicolás Tobón, se enteró de las pretensiones de La Colchonería, decidió tomar medidas. Colombia es uno de los mercados más importantes de Makro y el paisa Nicolás Tobón ha conseguido consolidar ventas a los minoristas, sin dejar de lado la especialidad de ventas al por mayor.

Detrás de la marca Makro está el conglomerado holandés Steenkolen Handels Vereeniging (SHV) Holdings. SHV llegó a Colombia en 1995 y de inmediato quisieron convertirse en el número uno en el mercado de ventas de artículos de primera necesidad. Los europeos querían replicar el éxito conseguido en Países Bajos, donde los clientes estaban encantados con el sistema de ventas al por mayor. Si bien la competencia en Colombia no es poca, Makro tiene 21 tiendas en varias ciudades del país y consiguió utilidades por 1.7 billones en 2025.

Una de las estrategias de Tobón, quien comenzó su carrera como vendedor en Medellín, fue eliminar el requisito de sacar una membresía para poder comprar en las tiendas de Makro, y se lanzó la campaña "Makro también es Mikro", enfocado al mercado de los pequeños. De ahí que no quiera que nadie más comparta el nombre de la marca.

Para los abogados contratados por Nicolás Tobón, la SIC no podía dar el visto bueno al nombre propuesto por Makrocolchones La Colchoneria, pues la palabra “Makro” ya está protegida en el país. En respuesta a los alegatos, la tienda de colchones señaló que existe suficiente diferencia fonética como para evitar cualquier confusión.

Una vez los funcionarios de la SIC escucharon las partes, tomaron un veredicto. En primera instancia, les dio la razón a tiendas Makro e invalidaron el registro de la tienda de colchones.

