D1 de los Santo Domingo se la ganó a Alquería de los Cavelier y seguirá  vendiendo Latti Leche Súper Cremosa

La empresa liderada por Carlos Enrique Cavelier no pudo defender su producto Alquería Super cremosa leche ya posicionada en el mercado y su competencia seguirá en D1

Los fundadores de Alquería, Jorge y Enrique Cavelier, la gran lechería en cabeza de Carlos Enrique Cavelier Lozano han sido muy celosos en cuidar su marca construida durante 66 años.

Por esto el equipo jurídico de la empresa que tiene como Presidente ejecutivo a Rafael Álvarez no dudó en emprender la batalla en la Superintendencia de sociedades para defender su marca Alquería Super cremosa leche entera y evitar que la poderosa D1 que ha ido tomándose el mercado de las cadenas de supermercados de bajo precio vendiera Latti Leche Súper Cremosa. Sin embargo, no lo lograron.

Latti es la marca de todos los lácteos de D1 con la que unifican la leche y sus derivados a una gran variedad de productores, entre ellos lácteos Pomar del alemán Friedrich Dockweiler quien empezó su lechería a finales de los años 50 en Cajicá.

Alquería tiene una historia de éxito que la tiene entre las 4 grandes de Colombia. El paso clave lo dieron cuando los hermanos fundadores entendieron la importancia de pasar de la leche cruda a la pasteurizada. La motivación inicial fue la de evitar el riesgo de contaminación con bacterias como Salmonella E.,Listeria y Campylobacter. Con el tratamiento térmico se disminuyen y previenen los riesgos. La primera planta se levantó en la Hacienda la Fagua, en Cajicá. Los negocios de los Cavelier comenzaron a prosperar, una prueba del éxito de la organización fue pasar de vender 30 mil litros a 100 mil litros de leche y comenzar a distribuir a Bogotá.

La segunda generación, representada por Carlos Enrique Cavelier; tomó las riendas de la compañía y consolido la posición del negocio en todo el país. Una idea clave fue usar las bolsas de leche estériles que permitió vender leche larga vida. No fue su única innovación Alquería fue pionera al ofrecer la leche deslactosada en el país. Ampliando de paso, el número de productos, al agregar avenas, quesos, arequipes, entre otros.

El porqué de la pelea de Alquería contra D1

Para los abogados de Alquería su marca Alquería Súper Cremosa Leche Selecta estaba en peligro. Los clientes del D1 podían pensar que Latti Leche Súper Cremosa pertenecía a Alquería por tener la expresión “super cremosa” cuando no es el caso no tiene nada que ver.

En respuesta de los alegatos los abogados de D1 respondieron: existen suficientes diferencias entre la ortografía, de expresiones y palabras. Ningún cliente se podría confundir. Una vez, los funcionarios de la SIC escucharon a las partes tomaron una decisión. En primera instancia, no hay riesgo confusión entre las marcas Alquería Súper Cremosa Leche Selecta y Latti Leche Súper Cremosa, en efecto, con lo cual la plataforma de ventas de bajo precio podrá seguir comercializando todas las leches marca Latti, incluida la Super Cremosa, una pelea que si perdieron con la pequeña empresa bogotana Nat1.

D1 no logró proteger la marca Natri de la nueva que entró al mercado Nat1 que fue aceptada por la Superintendencia. Con la que D1 vende los productos de despensa, panadería, galletas, tortillas y repostería saludable que les maquila la empresa Koalimentos, que también fabrica para otras cadenas como ÉxitoNatri es una de las marcas registradas por D1 más reconocidas entre los compradores de productos de despensa, panadería, galletas, tortillas y repostería saludable que se venden en sus estanterías y que les maquila la empresa Koalimentos, que también fabrica para otras cadenas como Éxito, Euro o La Vaquita

