- El Hospital Universitario del Valle un nuevo conflicto entre la gobernadora del Valle y la presidencia

El gobierno Nacional a través de la viceministra del Trabajo, Sandra Muñoz, denuncio las condiciones del hospital, cuyo director fue puesta por la Gobernadora

Los funcionarios del Ministerio de Trabajo, dirigidos por Antonio Sanguino, realizaron una visita al Hospital Universitario del Valle (Cali), donde presuntamente habría casos de discriminación salarial, disparidad en los derechos a las vacaciones, falta de prestaciones, riesgos laborales y sobrecarga laboral. Sin embargo, durante el domingo 1 de marzo, varios trabajadores han señalado "que no son esclavos de nadie"

La situación fue expuesta por la viceministra del Trabajo, Sandra Muñoz, la misma que ha estado, Código del Trabajo en mano, detrás de las inspecciones a las tiendas D1 y a las minas de carbón del Cerrejón. Muñoz cuestiono el manejo del director, Irne Torres Castro.

El gerente del hospital, Irne Torres Castro, respondió que toda la situación es consecuencia de dos factores: las denuncias de un candidato en campaña y las diferencias con el Sindicato de Empleados Públicos del Hospital Universitario del Valle Evaristo García (SINEPUB HUV), que tiene de presidenta a Jenny Patricia Ricaurte Zuluaga. Las diferencias vienen desde que Torres Castro fuera nombrado gerente del Hospital Universitario del Valle por Dilian Francisca Toro el 27 de septiembre de 2017, hecho que los sindicalistas calificaron como un acto de politiquería.

Aunque fue la Junta Directiva del Hospital Universitario la que eligió a Torres Castro como remplazo de Juan Carlos Corrales, quien estaba encargado durante 19 meses, el sindicato no ha aceptado el nombramiento. Torres Castro también había trabajado en el Hospital Isaías Duarte Cancino del Valle del Cauca, y la entonces recién posesionada para su primer gobierno departamental del Valle, Dilian Francisca Toro, lo había ratificado en 2016.

Torres Castro ha estado al frente del Hospital Universitario durante los últimos nueve años. Tiene pregrado de administrador de la Universidad del Valle y consiguió una especialización en Gerencia de Servicios de la Salud de la Universidad Libre. Gran parte de su carrera la ha hecho en el sector de la Salud como gerente en clínicas como el Hospital Isaias Duarte Cancino y como director del Hospital Francisco de Paula Santander.

Al frente del Hospital, Irne Torres Castro ha inaugurado la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos “Ana Frank” en junio de año pasado y está organizando una nueva Unidad Funcional de Oncología.

El tema del Hospital es uno de los contrapunteos del Presidente y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien ha señalado la falta de apoyo del gobierno nacional y en especialmente en la falta de financiamiento del tren de cercanías.

