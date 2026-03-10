- Los herederos de Ardila Lülle ​se aliaron con dos gigantes extranjeros para poner a andar con gas su flota de Postobon

Los camiones son chinos marca DFAC|Dongfeng y el gas será de la francesa Vanti, un experimento que ya tiene se primer modelo

En busca de seguir fortaleciendo su programa de movilidad sostenible, el cual ha sido reconocido por la ANDI como una de las iniciativas más innovadoras del país, Postobón presentó una importante alianza con Vanti y con la gigante automotriz china Dongfeng Motor Corporation. Gracias a esta unión, se entregó el primer vehículo de reparto de bebidas impulsado por Gas Natural Vehicular (GNV), un modelo que ya fue incorporado a la flota de reparto urbano de la compañía de los Ardila Lülle en Colombia.

Entrega del primer camión a gas natural.

Actualmente, Postobón cuenta con cerca de 1.863 camiones destinados al reparto secundario de sus productos en diferentes ciudades del país. El encargado de liderar esta operación es Jorge Ricardo Gutiérrez, vicepresidente de logística y distribución de la compañía, cargo que ocupa desde hace 11 años. Antes de llegar a la empresa de bebidas, el economista de la Universidad Javeriana había pasado tres años en Alpina en cargos directivos y acumuló además una década de experiencia en la farmacéutica suiza Novartis.

Ese recorrido profesional fue clave para ganarse la confianza del grupo empresarial y liderar una de las áreas más estratégicas de Postobón: la distribución de sus productos en todo el país.

Rodolfo Anaya, presidente de Vanti

En esta alianza también aparece Rodolfo Anaya, presidente del Grupo Vanti desde hace siete años. La compañía, cuyo principal accionista es hoy el fondo canadiense Brookfield Asset Management, ha venido impulsando junto con Ecopetrol un ambicioso programa de movilidad a gas natural desde 2019. Gracias a esa estrategia, se ha logrado convertir más de 45.000 vehículos en Colombia, con inversiones cercanas a los $36.500 millones.

Agustín Lama, CEO de Magna, en la entrega del camión a Postobón

El tercer actor clave en esta alianza es Dongfeng, un gigante chino en la fabricación de vehículos comerciales. En Colombia la marca es representada por el Grupo Magna, a través de su filial Magma Automotive. Este conglomerado, originario de República Dominicana, tiene presencia en más de 18 países y también representa marcas globales como Hyundai Motor Company y BMW.

En el país, Magna designó a Erick Gutiérrez como gerente general de Magma Automotive, la filial encargada de importar y comercializar los modelos de Dongfeng en el mercado colombiano.

El vehículo presentado en esta alianza incorpora un motor exclusivo a gas natural Cummins B 6.7 con homologación Euro VI, el estándar ambiental que Postobón busca implementar progresivamente en su flota. Según las especificaciones del fabricante, este motor puede reducir hasta en un 57 % las emisiones contaminantes en comparación con vehículos que operan con diésel o gasolina.

Este modelo se convierte así en un punto de partida para la compañía de bebidas, que espera ampliar gradualmente su flota de camiones impulsados por gas natural como parte de su estrategia de sostenibilidad y reducción de huella ambiental en Colombia.

Aunque Postobón no es la primera empresa que decide apostar por esta tecnología en alianza con Vanti y Dongfeng.

Huevos Kike, la otra empresa que dio su voto de confianza a Vanti y Dongfeng

Durante 2025, la empresa Huevos Kike, perteneciente a Incubadora Santander, adquirió una flota de 30 unidades de la marca china, con una inversión cercana a los $3.000 millones. Con esta compra, la compañía completó cerca de 100 vehículos impulsados a gas natural dentro de su operación logística.

La alianza con Dongfeng comenzó prácticamente desde la llegada de la marca asiática al país y ha sido clave para fortalecer la distribución de los productos de la empresa avícola en diferentes regiones.

Los vehículos adquiridos correspondían a la referencia Capitan T de cabina sencilla y, al igual que ocurre ahora con Postobón, fueron distribuidos a través de los concesionarios de Grecco Motors, que tienen presencia en ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta y Girón.

Este tipo de acuerdos han sido fundamentales para el posicionamiento de Dongfeng en el mercado colombiano, donde la marca ha apostado por una propuesta distinta frente a otros fabricantes: impulsar el uso del gas natural como alternativa más limpia dentro del transporte de carga urbana, siempre con el respaldo energético de Vanti.

