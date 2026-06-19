- Los guapos del Mundial 2026, más allá de las gambetas, los goles y las atajadas

La cita mundial del fútbol también es una vitrina para los jugadores que, además de destacar por su rendimiento en la cancha, llaman la atención por atractivos

El defensor neerlandés Micky van de Ven encabeza el ranking de los más guapos del Mundial, gracias a su imponente presencia física y al extraordinario momento que atraviesa en su carrera. Con apenas 25 años, el futbolista del Tottenham Hotspur se ha consolidado como uno de los zagueros con mayor proyección del fútbol europeo.

Entre jugadas memorables y celebraciones virales, varios futbolistas han conseguido ganarse un lugar privilegiado en el corazón de millones de aficionados, convirtiéndose en figuras que trascienden lo estrictamente deportivo.

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1. Micky van de Ven (Países Bajos)

Su presencia europea y su cara de "no te metas conmigo" llaman bastante la atención del público. Además, su cabello rubio y sus ojos claros resaltan con su personalidad tranquila y segura. Ha acumulado más de 917 mil seguidores en Instagram donde los comentarios por su atractivo físico no se han detenido. Sin duda, es el sueño de miles de aficionadas y aficionados en el planeta.

Sus 1,93 metros de estatura, su atlético físico y su impresionante velocidad, que lo ha llevado a establecer uno de los registros más altos en la historia de la Premier League, alcanzando una velocidad máxima de 37,38 km/h (23,22 mph) lo convierten en una figura imposible de pasar por alto.

A continuación, presentamos el Top 5 de los futbolistas más guapos que disputan la Copa del Mundo, un listado que combina talento, personalidad y presencia dentro y fuera de la cancha. ¿Cuáles serían los suyos?

Tras destacar en el FC Volendam y el VfL Wolfsburg, dio el salto al fútbol inglés en 2023 y ya suma un título de la UEFA Europa League con los Spurs, además de ser una pieza importante en la selección de los Países Bajos. Fuera de las canchas mantiene un perfil reservado, aunque su creciente popularidad y diversos contratos comerciales con marcas como Nike lo han convertido en una de las nuevas estrellas del fútbol europeo.

Micky Van de Ven futbolista neerlandés

2. Richard Ríos (Colombia)

El colombiano Richard Ríos, de 26 años, ocupa el segundo lugar del listado. El mediocampista del Benfica y de la Selección Colombia ha cautivado tanto por su elegante estilo de juego como por su carisma y apariencia, convirtiéndose en uno de los futbolistas latinoamericanos con mayor impacto entre los aficionados.

Nacido en Antioquia, Ríos ha llamado la atención de sus seguidoras, que mencionan dentro de sus atractivos sus tonificadas piernas y color de piel. Además, sus rasgos latinos causan sensación y ha encantado con su sonrisa al punto de ser el protagonista de comerciales de Xiaomi y Red Bull, entre otras.

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Inició su carrera en el fútbol sala antes de dar el salto al balompié profesional. Su actuación con la selección colombiana de futsal Sub-20 despertó el interés del Flamengo de Brasil, donde comenzó una ascendente trayectoria que hoy lo tiene consolidado como uno de los mediocampistas colombianos más destacados del panorama internacional.

Richard cuenta actualmente con más de 5,3 millones de usuarios que lo siguen en sus redes sociales.

A pesar de estar en el banco de suplentes en el Mundial por su bajo rendimiento, su personalidad tranquila y su constante crecimiento deportivo lo han convertido en uno de los rostros más reconocidos de la nueva generación del fútbol colombiano.

Richard Ríos futbolista colombiano

3. Declan Rice (Inglaterra)

Declan Rice no sólo es considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo, sino también uno de los jugadores que más atracción genera en la hinchada dentro y fuera del campo. El futbolista del Arsenal, nacido en Londres y de 27 años de edad, destaca por su liderazgo, inteligencia táctica y capacidad para recuperar balones, cualidades que lo han convertido en un referente tanto en su club como en la selección inglesa.

El combo perfecto: barba y ojos claros. Es la representación física de que Dios tiene sus favoritos. Con una estatura de 1,88 metros y una valoración cercana a los 120 millones de euros, Rice combina elegancia, disciplina y un estilo sobrio que lo ha llevado a convertirse en uno de los futbolistas más admirados del panorama internacional.

Declan Rice y sus 6,5 millones de seguidores demuestran la popularidad de este joven talento del balón en las redes.

Declan Rice futbolista británico







4. Santiago Giménez (México)

Santiago Giménez, conocido como “El Bebote”, se ha ganado un lugar entre los delanteros más destacados del fútbol mexicano y también entre los jugadores con mayor popularidad durante el Mundial 2026 y sus más de 2,1 millones de seguidores en redes lo demuestran.

El atacante del AC Milan nació en Argentina, pero creció y desarrolló toda su carrera futbolística en México. Actualmente tiene 25 años. Tras destacar con Cruz Azul y convertirse en campeón de la Liga MX, dio el salto al Feyenoord, donde rompió varios récords goleadores antes de fichar por el conjunto italiano.

Su juventud, su mirada magnética, mandíbula definida, ojos claros y carismática sonrisa son capaces de derretir hasta las mismas cámaras.

Santiago Giménez futbolista mexicano

5. Rodrigo De Paul (Argentina)

Cierra este ranking el argentino Rodrigo De Paul; uno de los mediocampistas más influyentes de su generación. A sus 32 años, es una de las personalidades más mediáticas y polémicas del fútbol sudamericano.

Campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y bicampeón de América, De Paul ha construido una carrera llena de éxitos deportivos tras su paso por Racing Club, Valencia, Udinese, Atlético de Madrid y, actualmente, el Inter Miami CF. El atractivo del argentino va más allá de lo físico; es una curiosa mezcla de esa actitud de "chico malo" con su estilo urbano que luce bastante bien y su estatus de icono de cultura pop.

Su constante exposición pública, potenciada durante años por su relación con la cantante Tini Stoessel, lo han convertido en uno de los futbolistas más populares y seguidos del mundo con 14,3 millones de seguidores en Instagram.

Rodrigo de Paul futbolista argentino

Más allá del talento futbolístico, estos cinco jugadores han demostrado que el Mundial 2026 también es un escenario donde el carisma, la personalidad y la presencia juegan un papel importante.

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