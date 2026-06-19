- El plan que armó Hoteles Estelar para que cada partido se viva como una final

La cadena hotelera abrió espacios especiales en todo el país para que huéspedes y visitantes disfruten cada partido con gastronomía, promociones y actividades

Ya comenzó la fiesta más grande del fútbol y cada partido ha traído nuevas emociones. Sin embargo, para muchos aficionados todavía falta algo: ese lugar ideal para reunirse con amigos, compartir una buena comida y celebrar cada gol como si estuvieran en la tribuna. Porque ver un partido no es solo sentarse frente a una pantalla; también es vivir la experiencia, comentar cada jugada y disfrutar la pasión que despierta este deporte.

Pensando precisamente en eso, Hoteles Estelar decidió llevar la emoción del torneo a otro nivel con "Palco Estelar", una iniciativa que busca convertir cada encuentro en una experiencia especial. No está dirigida únicamente a los huéspedes de la cadena, sino también a quienes buscan un espacio diferente para seguir los partidos del encuentro mundialista.

Desde el pasado 11 de junio y hasta el 19 de julio, día en que se disputará la gran final, los hoteles de la cadena han acondicionado espacios temáticos para que los aficionados disfruten cada jornada con comodidad y un ambiente pensado para el fútbol. La apuesta combina gastronomía, entretenimiento y promociones especiales para hacer de cada partido una celebración.

La experiencia incluye una carta diseñada especialmente para la temporada futbolera, con opciones para compartir o disfrutar de manera individual. Picadas, hamburguesas y otras preparaciones hacen parte de la oferta gastronómica. A esto se suma una selección de cócteles, cervezas y bebidas para acompañar cada encuentro y convertir cualquier anotación en una razón más para brindar.

Pero la experiencia va más allá de la comida y la pasión de los partidos. Durante cada jornada habrá promociones especiales y actividades pensadas para aumentar la emoción de los asistentes, creando un ambiente que se asemeja al de los grandes eventos deportivos.

La apuesta de Hoteles Estelar para vivir el fútbol de una manera diferente

Uno de los atractivos de Palco Estelar es el llamado Pasaporte Futbolero. Los asistentes que realicen consumos superiores a los $120.000 recibirán sellos que podrán traducirse en beneficios y promociones especiales durante el desarrollo del torneo.

A esta iniciativa se suma la Polla Futbolera, una dinámica que pondrá a prueba los conocimientos de los aficionados. Quienes logren acertar los resultados podrán acceder a premios para toda su mesa, haciendo que cada gol, cada atajada y cada minuto de juego tenga un ingrediente adicional de emoción.

Formato de la polla futbolera de Hoteles Estelar

La propuesta busca convertir cada partido en un plan completo para compartir con amigos, familiares o compañeros de trabajo. Más que un lugar para ver fútbol, la cadena hotelera quiere ofrecer un espacio donde la pasión por este deporte se viva de manera diferente.

Así, mientras las selecciones luchan por alcanzar la gloria en la cancha, Hoteles Estelar apuesta por reunir a los aficionados alrededor de una misma pasión. Una jugada que busca hacer que cada encuentro se disfrute con la intensidad que merece el torneo más importante del planeta.

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