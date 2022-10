Los enormes pesares de un viaje cancelado a Cuba

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Esta semana debía cumplirse en La Habana el Primer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos Políticos de Izquierda. Lo había convocado la revista Cuba Socialista, fundada en 1961 como órgano teórico y político de lo que después sería el Partido Comunista. Sin embargo, mediante un correo electrónico, la revista comunicó escuetamente:

“Dadas las graves afectaciones ocasionadas por el huracán Ian a su paso por Cuba en días recientes, le informamos que el Primer Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda previsto a realizarse del 5 al 8 de octubre, en La Habana, ha sido pospuesto para el 2023, sin fecha aún definida. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarle”.

El Centro de Pensamiento y Diálogo Político, CEPDIPO, creado en el Acuerdo Final de Paz de 2016, fue una de las instituciones que tuvo que cancelar la asistencia de su delegado. Como director académico del Centro sentí un doble pesar por ello. Nuestro director de investigaciones se quedaba con la maleta hecha. Pero a su vez, no podía llevar a La Habana una encomienda personal.

Durante los diálogos de paz conocí en La Habana una familia encabezada por Martha, una abuela que rondaba los setenta años, de piel negra, a quien aprendí a llamar Madrecita Negra. Una mujer orgullosa de la revolución, a la que había servido desde niña, cuando siendo colegiala, salió a alfabetizar en las zonas rurales, dentro de la campaña para erradicar el analfabetismo en la isla.

Después, por su trabajo en educación, le habían adjudicado una vivienda en un municipio habanero. Ahí vivía, con su hijo ya hombre y un nieto de seis años. Un hermanito de este, gemelo, había emigrado legalmente a Miami con su madre. Me encantaba hablar de política con Martha, una enamorada de Colombia y la paz que buscábamos. Su hijo, pese a ser contador titulado, no conseguía un trabajo.

Se ayudaban alquilando a turistas un par de habitaciones. No siempre llegaban, pero aun así conseguían sobrevivir con la renta luego de pagar el impuesto, algo elevado por tratarse de una actividad privada. Para entonces gobernaba en EE. UU. Obama y la situación general de Cuba tendía a mejorar. Hasta cuando llegó Trump, una verdadera maldición para los cubanos de la isla.

Echó atrás el proceso de normalización de relaciones, agudizando el bloqueo contra Cuba en todos los sentidos. Su propósito no era otro que matar de hambre a la población cubana, o presionarla de tal modo para que terminara alzándose contra su gobierno. Le escuché a alguien afirmar que eso del bloqueo era tan solo un pretexto chimbo, con el que el gobierno de la isla pretendía justificar su incapacidad.

Mala fe, a la que se suman la ignorancia y el sometimiento mental a la propaganda republicana. Como si fuera poco, sobrevino luego la crisis mundial por la pandemia. El poco turismo que aún llegaba se paralizó por completo. La vida en Cuba se tornó más dura que en cualquier otra época pasada. Producían la vacuna contra la peste, podían inmunizar a toda su población, pero el bloqueo impedía que llegaran a la isla las agujas y jeringas.

No volví a saber de Martha. El internet en la isla se convirtió en lujo y una llamada telefónica en imposible. Hasta hace unos días, cuando recibí un mensaje suyo por WhatsApp. La agobiaban unas arritmias a las que se agregaban una tendinitis supraespinosa y una artrosis avanzada, con dolores terribles en todas las articulaciones. Los analgésicos, según los médicos, podían matarla. Su nieto en Miami tenía leucemia.

Solo la aliviaban los multivitamínicos, escasos en Cuba. Como el café, que por la crisis, ya no venía en la cartilla mensual de abastecimientos. Juré que a la primera oportunidad le enviaría las vitaminas y el café que anhelaba. Por eso mi decepción cuando se canceló el viaje de quien podía llevárselos. Cuando se lo expliqué en un mensaje, me pidió no preocuparme, la intención es lo que vale, hijo. Esa es Cuba.

Por eso me pareció hermoso lo dicho por Petro ante el Secretario de Estado Blinken. Como si fuera poco, Trump terminó por incluir Cuba en la lista de Estados que apoyan el terrorismo. Y eso por gestión expresa y malintencionada de Iván Duque. Se trata de una abierta injusticia, además criminal. Los medios en Colombia celebraron que Blinken hubiera insistido en no cambiar por ahora tal denominación.

Pero la gente decente sabe que Petro tiene razón. Como la tuvo Boric al negar el reconocimiento al embajador de Israel por sus crímenes contra Palestina. Mañana se conmemoran 55 años del asesinato del Che en Bolivia, un hombre extraordinario. No siempre las causas nobles y justas triunfan, los imperios se encargan de aplastarlas. Lo que no impide que una y otra vez, con otros rostros y formas, renazcan invencibles.