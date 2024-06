Los dólares que Junior le debe al campeón Atlético Bucaramanga; su presidente dio detalles

.Publicidad.

En medio de la celebración que significó la primera estrella del club leopardo en 75 años de historia, el presidente de Atlético Bucaramanga, Jaime Elías Quintero, tuvo la oportunidad de charlar con el equipo de El Alargue de Caracol Radio y hablar, no solo de la hazaña hecha por Rafael Dudamel y sus jugadores, sino de otros temas referentes al club santandereano. Uno de los que más llamó la atención tuvo como protagonista al Junior de Barranquilla, pues, según el dirigente, los curramberos llevan 6 meses debiéndole una plata a la institución auriverde por el traspaso de Gonzalo Lencina.

Jaime Elías Quintero fue uno de los responsables de la contratación de Rafael Dudamel en la dirección técnica de Atlético Bucaramanga. Foto: bucaramangaoficial

La deuda que Junior de Barranquilla guarda con Atlético Bucaramanga

A través de los micrófonos del medio radial, Jaime Elías Quintero recordó que Junior de Barranquilla se comprometió a pagar “unos dólares” al Atlético Bucaramanga para que el delantero argentino arribara al club. El dirigente no especificó el por qué de la obligación económica, pues el futbolista pertenece a Belgrano y cuando estuvo en tierras santandereanas lo hizo a modo de préstamo; pero dejó claro que desde enero de 2024 debía llegar ese dinero y, hasta ahora, no ha arribado a sus arcas.

“Recordarle a la gente de Junior que por ahí me deben unos dólares, de Lencina. Junior no ha honrado la palabra, el plazo era el 20 de enero y estamos a 17 de junio y no ha pagado. Creo que el contrato establece pago de intereses, pero lo importante es que cumplan y honren la palabra”, fue el ‘recoderis’ que le hizo el dirigente del club leopardo a los curramberos, no sin antes dejar claro que, aunque no quieren llegar a instancias judiciales, si toca hacerlo, lo harán.

"Junior no ha cumplido la palabra. Nos están debiendo unos dólares por el tema de Lencina que era para enero. Ya estamos a 17 de de junio y nada".



Jaime Elias Quintero, presidente del Bucaramanga 📻⚽ pic.twitter.com/VGMtE6XpJv — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) June 18, 2024

Hay que recordar que Gonzalo Lencina estuvo en Atlético Bucaramanga en el primer semestre de 2023, y llegó a disputar 19 partidos y marcar 9 goles. Sin embargo, en junio del mismo año decidió renunciar a la institución y fue en ese momento cuando arribó a tierras barranquilleras. En el equipo de Fuad Char solo jugó 17 partidos y anotó apenas 1 gol, lo que llevó a que se rescindiera su contrato. Aun así, puede que su corta instancia le haya valido más de lo que esperaba al equipo tiburón, y Jaime Elías Quintero se lo recordó.

Gonzalo Lencina fue campeón con Junior de Barranquilla del torneo clausura 2023. Foto: gonzalencina97

