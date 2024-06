El trago amargo de Carlos Mario Giraldo, el gerente del Éxito

.Publicidad.

Mientras completa los requisitos para la jubilación, Carlos Mario Giraldo sigue a la cabeza de Almacenes Éxito, ya no como CEO de la organización sino como gerente.

Desde esa posición le toca implementar las nuevas políticas del CEO Juan Carlos Calleja, quien ha empezado por recordar colaboradores y ser drástico con los proveedores a quienes los están evaluando con lupa de acuerdo a los resultados de ventas. Aunque las nuevas reglas no se han hecho explícitas, se dice que está evolucionando hacia un formato similar a D1 para bajar costos y aumentar rentabilidad.

Muy recién la toma de control, en marzo de este año cambiaron dos vicepresidentes con tradición y peso en la organización con lo que dieron señales de que habría cambios en las políticas de mercadeo y de servicios. Salieron Lucas López y Camilo Gallego, vicepresidentes de mercadeo y servicios respectivamente, nuevamente una decisión que le tocó implementar a Giraldo, puesto que se dio antes de que llegara la nueva Junta integrada por salvadoreños.

Los cambios han seguido afectando ya no solo a niveles directivos, sino a empleados en distintos roles. Han empezado con un recorte y planes de retiro voluntario del personal que trabaja en el Grupo Éxito. Son 34 .700 los empleados y la propuesta inmediata en el reacomodo que están es de 2.000 empleados, pero la meta hacia donde quisieran tender es del 10%, de directores para abajo.

Almacenes Éxito, el área que maneja Carlos Mario Giraldo es el corazón de la organización y el motor generador de los ingresos. Sigue liderando los rankings de retail e incluso de empresas con mayores ventas como ocurrió con el del primer trimestre de este año en el que tuvo unos ingresos operacionales de $5,3 billones.

La llegada de la familia Calleja a tomar control del Grupo por el que pagó más de USD 1.000 millones aun no se ha sentido en la oferta de productos y al parecer han empezado por organizar la casa por dentro de acuerdo a sus parámetros. Juan Carlos Calleja ya tuvo un primer encuentro con medios donde destapó algunas cartas, aunque con una actitud positiva no hizo claridad ni para donde iban ni la motivación de sus recortes que en ese momento no eran muy notorios.

