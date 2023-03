Los documentos que prueban los lazos familiares del Alcalde de Cali con su contratista mayor

.Publicidad.

“No hallan qué inventarse”, trinó el 10 de noviembre de 2022 Jorge Iván Ospina Gómez, alcalde de Cali, cuando Las2Orillas informó que él y el ingeniero Cristhian Camilo Moreno Herrera, el contratista más grande de la ciudad, son primos.

Moreno dudó inicialmente al responder, pero después de una segunda llamada de los periodistas dijo que su padre, Ramón Moreno Marín, y Fanny Gómez Marín, mamá del alcalde, eran viejos conocidos, aunque nadie en sus familias recordaba que hubiera alguna relación de parentesco entre ellos.

La primera versión según la cual doña Fanny y don Ramón eran hermanos maternos surgió durante las audiencias públicas convocadas por la Contraloría y la Procuraduría en octubre de 2022, cuando estalló el escándalo sobre una feria de contratación en EMCALI. Allí la exconcejal Diana Carolina Rojas les pidió a las cabezas de los órganos de control investigar esa relación por su incidencia en un círculo de favoritismos en la asignación de contratos por parte de la administración.

Las evidencias que existían entonces eran importantes, pero no concluyentes. Un rastreo en redes permitió encontrar –antes de que fueran borradas- varias fotografías que sugerían la existencia de lazos estrechos los Moreno y los Gómez Marín. El padre de contratista posaba al lado del alcalde y de la mamá y acompañaba las imágenes con leyendas sugerentes: “Aquí con mi hermana y mi sobrino, el mejor alcalde”, se leía en una de ellas. En otras el alcalde y el ingeniero Herrera aparecían abrazados y departiendo en reuniones familiares.

Cristhian Herrera, el mismo ingeniero que días más tarde luciría inseguro al hablar del tema, reaccionó de inmediato cuando terminaron las audiencias. Él y su empresa Esdras MD Ingeniería S.A.S. presentaron una acción de tutela contra Diana Rojas. Alegaron ante el juez una violación a los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la intimidad personal-familiar, integridad y seguridad personal.

Herrera no se quejaba solo por la afirmación sobre su relación de parentesco con el alcalde, sino porque la dirigente política había afirmado también que él, como beneficiario de contratos por $60.000 millones, hacía parte de un cartel de corrupción y que Esdras era conocida con el nombre de “firmitas” por el alto volumen de negocios públicos que concentraba.

El 20 de octubre, la juez Primera Laboral de Primeras Causas de Cali, Ana María Vélez Chaves, negó el amparo solicitado por Moreno y consideró que las afirmaciones fueron hechas en un contexto de denuncia y fiscalización y resultaban razonables. El fallo de segunda instancia confirmó lo decidido.

El equipo de investigación de Las2Orillas buscó ir más allá de lo que sugerían las fotos y emprendió un rastreo en bases de datados y visitó despachos notariales y parroquiales. Consultó también fuentes cercanas a la Dian, a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y otras entidades que manejan datos de los ciudadanos. Las reservas legales y figuras como el habeas data, que protegen con celo la información sobre las personas, fueron escollos difíciles de superar. Algunas fuentes decidieron accedieron a entregar a información, bajo condición de reserva, convencidas de que colaborarían con un ejercicio orientado a la defensa del interés público.

Errores y correcciones en algunos documentos antiguos generaban confusión. En algunos de ellos aparecía como madre de Ramón Moreno (padre del ingeniero contratista) doña Amanda Marín y como mamá de Fanny Gómez Marín (mamá del alcalde) doña Amanda Marín. En otros figuraba el nombre de “Amanda Josefina”. Sin embargo, la comprobación de que ambos tienen los mismos abuelos maternos despejó dudas sobre la existencia de un parentesco.

Esta es la historia que cuentan los documentos acopiados, sometidos hoy al juicio de la opinión.

El 2 de junio de 1947, Carlos J. Gómez se presentó ante la Notaría Tercera de Armenia, ciudad que entonces pertenecía al departamento de Caldas, con su hija de brazos. Declaró que Fanny, su pequeña, nació a la una de la mañana del 29 de mayo de ese mismo año en una casa del barrio Las Palmas.

Gómez, de 36 años, identificado con cédula de ciudadanía 1096853, la reconoció como “hija legítima” (denominación contemplada en esa época en el Código Civil) suya y de Amanda Marín, de 26 años, natural de Santuario, hoy Risaralda.

Como abuelos paternos quedaron figurando en el registro Cesáreo Gómez y María Jesús Penagos y como abuelos maternos Juan Antonio Marín y Mercedes Ospina. El principio de la buena fe en la declaración lo respaldaba como testigo el señor Pablo Cortés, con cédula 2028244.

También en el sector de Las Palmas de Armenia nació, el 18 de enero de 1954, Ramón Antonio Moreno Marín. Dos meses después, el 14 de marzo, fue bautizado en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Según la partida respectiva, conservada en el folio 375-2111 del libro 29, sus padres, Luciano Moreno y Josefina Marín, presentaron al niño ante el presbítero Conrado Villa para que le administrara el sacramento.

Como abuelos paternos figuran Ramón Moreno y Carmelina Sánchez y como abuelos maternos Juan Antonio Marín y Mercedes Ospina, los mismos de Fanny Gómez.

En el documento aparece de nuevo el nombre de Amanda Marín –el mismo nombre de la madre de Fanny Gómez- pero esta vez en calidad de madrina, al lado de Juan Antonio Marín. Sin embargo, en el registro civil que Ramón Moreno Marín presentó para sacarse por lo católico con Martha Gloria Herrera en la parroquia San Juan Evangelista de Medellín, figura como hijo de Luciano Marín y Amanda Josefina Marín.

Si bien nació en Armenia, Ramón Moreno tiene un registro civil de nacimiento de Cali. Según documentos de la Registraduría su Número Único de Identificación Personal (NIUO) es 7.518.576.

El padre del contratista está registrado en la Notaría 21 de Cali. Su certificado de nacimiento vivo está radicado bajo el número L 009 F375 NUM 2111. La fecha de nacimiento coincide con la de la partida de bautizo que está en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Armenia.

Contemporáneos de la madre del alcalde y del padre del contratista, vecinos suyos en la época de Las Palmas, recuerdan que ambas vivieron en la misma casa durante su infancia y buena parte de su juventud, como miembro de una familia numerosa, unida y muy apreciada en su comunidad.

Sus destinos se separaron cuando ella conoció a Iván Marino Ospina, se casó con él y luego lo acompañó en la vida clandestina como cuadro superior del M-19. Y cuando Ramón Moreno se fue a Medellín para marchar detrás de la joven de la que estaba enamorada. Por eso su hijo Christian nació allí.

Su reencuentro se produjo cuando, con Jorge Iván Ospina proyectado en la vida pública para ser senador y dos veces alcalde de Cali, las oportunidades para todos serían mejores. Eso está claro, como lo están los nexos de parentesco que el alcalde ha querido desmentir con un trino en twitter y que el contratista ha querido desvirtuar con una declaración dubitativa y una tutela fallada en contra suya.

Lo que siga ahora dependerá de las autoridades competentes y de expertos en ciencia forenses que tengan capacidad técnica y legal para despejar las pocas dudas que puedan persistir sobre el grado de parentesco.

Las2Orillas consultó a abogados expertos en materias contractuales y civiles sobre las repercusiones que la existencia de este parentesco podría tener para dos hombres que contratan entre sí con cargo al presupuesto público de Cali.

Entre los juristas consultados hay dos líneas. Una que sostiene que, aunque se ve muy mal que el gobierno de Cali le adjudique cuantiosos contratos a alguien con quien tiene tal proximidad familiar, si esa relación no encaja dentro de los grados de consanguinidad señalados por la ley cabrán los reparos éticos, pero no las sanciones judiciales. Otra, que afirma que la jurisprudencia y la doctrina han evolucionado respectivo a los intereses que se desprenden de relaciones tan cercanas. Por eso no es descartable que, al revisar las condiciones en las que fueron celebrados los contratos se pueda hablar de un favoritismo.

La familia, según lo ha dicho la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, “no solo se constituye por el vínculo biológico o jurídico, sino también a partir de las relaciones de hecho o de crianza, edificadas en la solidaridad, el amor, la protección, el respeto (…)”.

Todos esos atributos parecen haberse cumplido en este caso, pues de otra manera no habría tantas expresiones de familiaridad reflejadas en los documentos, en las fotos que dejaron rastro en la red y muy posiblemente en los negocios.

¿Por qué negar un vínculo de familiaridad? Quizá el alcalde y su primo se animen a explicarlo. Los caleños y la opinión toda siempre merecerán saber la verdad.

