Los abogados que están en la disputa por la marca Miguel Uribe que tienen el padre y la esposa

Felipe Serrano representa a María Claudia Tarazona mientras la santandereana Cristina Camargo está con el padre. La SIC tiene la última palabra

La disputa por el registro de la marca Miguel Uribe Turbay llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), donde dos partes de la familia del político asesinado están representadas por abogados distintos.

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay y representante legal de su hijo menor, Alejandro, está acompañada por Felipe Serrano Pinilla, Juan Diego Martínez García y el bufete Serrano Martínez CMA. En la orilla opuesta está Isabel Cristina Camargo Cerón, abogada de Santander que representa a Miguel Uribe Londoño, padre del exsenador.

Le puede gustar: El triunfo de un pequeño empresario de Armenia sobre el hijo del Chavo del 8

Un pleito de marcas que involucra al hijo menor de edad del político asesinado

Signo en disputa Foto: Sic

El trámite comenzó el 22 de abril de 2026, cuando Uribe Londoño solicitó ante la SIC el registro de la denominación Miguel Uribe Turbay como marca.

La petición contempla, entre otros usos, servicios de publicidad, promoción política, actividades relacionadas con organizaciones benéficas y proyectos comunitarios. Tarazona presentó una oposición y sostuvo que los derechos patrimoniales relacionados con el nombre y la imagen de su esposo corresponden a su hijo, quien, por ser menor de edad, está representado legalmente por ella.

Además de oponerse a la solicitud de Uribe Londoño, Tarazona presentó el 30 de julio de 2026 una solicitud propia para registrar la misma denominación, con servicios relacionados con voluntariado, beneficencia, proyectos comunitarios, publicidad y promoción política. La SIC deberá estudiar las solicitudes y los argumentos de las partes antes de adoptar una decisión de fondo.

En la representación de Tarazona aparece Serrano Martínez CMA, firma que nació en noviembre de 2023 tras la fusión de Serrano Martínez, de Bogotá, y CMA (Correa, Merino, Agudelo), de Medellín.

La firma comenzó con ocho socios y cerca de 50 abogados asociados y tiene experiencia en áreas como competencia, derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, energía, planeación patrimonial, protección de datos y litigios.

Felipe Serrano es socio director de la firma. Según su perfil profesional, fue jefe de asesores del Superintendente de Industria y Comercio entre 2012 y 2015 y también ejerció como Superintendente de Industria y Comercio encargado. Juan Diego Martínez, también socio, tiene experiencia en fusiones y adquisiciones, derecho corporativo y planeación patrimonial.

La trayectoria de Serrano está ligada a la regulación de competencia. Durante su paso por la SIC, la entidad adelantó investigaciones de alto impacto, entre ellas las relacionadas con los llamados carteles de los pañales y de los cuadernos.

También puede leer: Capturados, condenados y los que siguen libres por el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Una firma de abogados con poderosos clientes

La controversia que ahora tramitan sus abogados tiene como eje el nombre de Miguel Uribe Turbay y los derechos que cada parte sostiene tener sobre su utilización. La discusión incluye tanto la solicitud presentada por el padre del político como la oposición y posterior solicitud de su viuda.

La decisión corresponderá a la SIC, entidad hoy bajo las órdenes de María Rocío Cortés Vargas, deberá valorar los documentos y argumentos aportados durante el procedimiento. La disputa sigue abierta y, por ahora, no existe una decisión definitiva sobre el registro de la denominación.

El bufete Cerrano Martinéz ha tenido entre sus clientes a compañías como Amazon, Airbnb, Uber, Vanti, Chevron, Olímpica, Valorem, Sura y Spotify. Serrano, abogado de la Javeriana, combina esa experiencia regulatoria con litigios y asuntos de competencia, mientras Martínez aporta trayectoria corporativa y patrimonial al caso.

También le puede interesar: El regreso del cóndor a los páramos, una proeza que logró un equipo de científicos trabajando en el parque Jaime Duque

Anuncios.

Anuncios..