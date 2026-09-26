- Airbus, Leonardo y Bell, las 3 extranjeras que se pelean la venta de 28 helicópteros militares a la Fuerza Aérea

El contrato de $3 billones que vale la flota aérea es la prueba de fuego de MinDefensa y el presidente para mostrar transparencia con las grandes licitaciones

Tres multinacionales se disputan un contrato estimado en U$387 millones (cifra cercana a los $3 billones) para renovar la flota de helicópteros de la Fuerza Pública. Airbus, Leonardo y Bell presentaron al Ministerio de Defensa sus propuestas para reemplazar 28 aeronaves Huey II, que serán retiradas progresivamente debido a su desgaste.

El proceso busca garantizar la continuidad de una capacidad aérea que durante décadas ha sido utilizada para el transporte de tropas, operaciones de apoyo, evacuaciones y desplazamientos hacia zonas de difícil acceso en medio del conflicto que han enfrentado, con diferentes estrategias y con resultados cuestionados, los últimos presidentes del país.

La renovación de la flota comenzó a ser estructurada, en el gobierno pasado, durante la administración de Iván Velásquez Gómez al frente del Ministerio de Defensa y posteriormente avanzó mediante el Conpes 4187, aprobado en marzo de 2026.

El anuncio de la competencia para renovar la flota de helicópteros de las FF.AA. llega en medio de la agresiva estrategia del nuevo presidente para enfrentar los diferentes problemas de orden público del país: capturas de cabecillas, nuevas estrategias de combate, extradiciones y cierres de mesas de diálogo.

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La importancia de los helicópteros en medio de un conflicto que recrudece

Un símbolo de la lucha contra las guerrillas en Colombia fue el helicóptero Sikorsky UH-60 Black Hawk, que llegó a regiones como la selva del Vaupés

A finales de los años 90 y comienzos de los 2000, las Farc-EP alcanzaron uno de sus momentos de mayor capacidad militar. En 1998, por ejemplo, la guerrilla tomó Mitú, capital del departamento de Vaupés, en una de las acciones que evidenciaron las dificultades del Estado para desplegar rápidamente tropas en regiones apartadas.

En ese contexto, el Gobierno de Andrés Pastrana impulsó el Plan Colombia, una estrategia que incluyó cooperación y asistencia de Estados Unidos a las Fuerzas Armadas y de Policía. Uno de los componentes fundamentales fue fortalecer la movilidad de las tropas y la capacidad para operar en territorios selváticos, montañosos y con escasa infraestructura vial.

La aviación militar adquirió entonces un papel determinante. La incorporación y fortalecimiento de aeronaves como los UH-60 Black Hawk y los UH-1H II, conocidos como Huey II, permitieron transportar personal y equipos con mayor rapidez hacia zonas donde el desplazamiento terrestre podía tomar días.

Bajas memorables por helicópteros: caen el Mono Jojoy y Alfonso Cano

El uso de helicópteros también cambió la manera de ejecutar determinadas operaciones militares. La capacidad de insertar tropas en lugares remotos redujo la dependencia de las carreteras y permitió realizar despliegues en regiones donde las condiciones geográficas representaban una dificultad adicional.

Uno de los ejemplos más conocidos fue la Operación Sodoma, desarrollada en 2010, en la que murió Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Mono Jojoy” o “Jorge Briceño Suárez”, entonces uno de los principales comandantes de las Farc.

La aviación también tuvo un papel en la operación en la que murió Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, máximo jefe de las Farc. Dichos golpes sobre la subversión mostraron la importancia que habían adquirido los helicópteros para las operaciones de la Fuerza Pública.

En las diferentes operaciones militares contra la guerrilla fue usada la flota que se va a renovar con la licitación. El Huey II fue desarrollado a partir del conocido UH-1H y es fabricado por Bell, compañía estadounidense que actualmente forma parte de Textron. La aeronave se convirtió durante décadas en una plataforma utilizada para transporte de tropas y otras misiones.

Por su parte, Textron es actualmente dirigida por Lisa Atherton, quien asumió como presidenta y directora ejecutiva del grupo en enero de 2026. La compañía participa en distintos segmentos de la industria aeronáutica y de defensa y fabrica, entre otros productos, el avión de entrenamiento Beechcraft T-6 Texan II.

El desgaste acumulado de los Huey II llevó a la Fuerza Pública a buscar alternativas para reemplazar progresivamente estas aeronaves y mantener la capacidad de transporte aéreo.

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Los candidatos por el contrato de 3 billones de pesos

Durante el nuevo Mindefensa, general ( r ) Jorge Eduardo Mora López , se deberá conocer el ganador del contrato para la renovación de los helicópteros

Foto Mindefensa

La necesidad de renovar la flota abrió la competencia entre varios fabricantes internacionales. Entre las compañías que presentaron propuestas están Airbus, Leonardo y Bell Textron, con los modelos H145, AW139 y Bell 412, respectivamente.

Airbus Helicopters presentó el H145. La compañía hace parte de Airbus SE, uno de los principales conglomerados aeroespaciales y de defensa de Europa. Airbus, su director ejecutivo (CEO/gerente general) es Matthieu Louvot, nació formalmente en 1969, cuando Francia y Alemania suscribieron un acuerdo para desarrollar el avión A300, proyecto al que posteriormente se sumó España.

Actualmente, los gobiernos de Francia y Alemania figuran entre los principales accionistas de Airbus SE, mientras que España también mantiene una participación relevante a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Por su parte, e­l H145 es un helicóptero de tamaño medio utilizado en diferentes tipos de misiones. Su configuración permite emplearlo en transporte, evacuación médica, búsqueda y rescate, seguridad y operaciones militares.

Entre tanto, la italiana Leonardo presentó el AW139. La compañía, hoy bajo la dirección de Francesco Marcri, es uno de los principales fabricantes europeos de helicópteros y participa en distintos segmentos de la industria aeroespacial y de defensa.

El AW139 es una de las plataformas más conocidas de Leonardo y se utiliza internacionalmente para misiones de transporte, búsqueda y rescate, evacuación médica, operaciones gubernamentales y militares, además de servicios relacionados con plataformas petroleras en alta mar.

El tercer competidor es Bell Textron, presidente y director ejecutivo de Bell Textron es Danny Maldonado, la compañía vinculada históricamente con la fabricación de los Huey. Para esta competencia presentó el Bell 412, otro helicóptero de amplia utilización internacional.

Bell hace parte de Textron Inc., grupo estadounidense con actividades en los sectores aeronáutico, de defensa y otras industrias. Los dueños de la multinacional son varios accionistas entre ellos BlackRock Inc, Fidelity Management & Research, Vanguard Capital Management, State Street Corporation, Invesco entre otros. El Bell 412 ha sido utilizado en diferentes funciones, entre ellas transporte, búsqueda y rescate, evacuación médica y operaciones gubernamentales y militares.

La competencia, por ahora, continúa abierta. El proceso deberá definir cuál de las propuestas cumple con los requerimientos técnicos, operacionales y económicos establecidos por el Ministerio de Defensa para reemplazar progresivamente los 28 Huey II.

Mientras se toma la decisión, la renovación de la flota representa uno de los procesos de adquisición de aeronaves militares más relevantes para Colombia, tanto por su valor económico como por la importancia que los helicópteros mantienen para las operaciones de la Fuerza Pública en zonas de difícil acceso.

Allí, el gobierno entrante espera que su estrategia para enfrentar a los diferentes actores armados del conflicto tenga mejores resultados que las de sus predecesores en la Presidencia de la República.

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