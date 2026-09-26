El alcalde Fico y los socios empresarios que manejan el Atanasio Girardot quieren que el estadio se parezca al Camp Nou

Contrataron a La Liga de España, representada por Marc Tarradas, y esperan tener un estadio a la par de los mejores del Europa como los de Madrid y Barcelona

La reconocida LaLiga de España participa en la modernización tecnológica del Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Sin embargo, su labor no consiste en ejecutar las obras, sino en hacer la asesoría del proyecto de modernización que contempla una inversión cercana a $1,1 billones.

De ese dinero, una parte que aún está por definirse vendrá de la Alcaldía de Medellín. La transformación contempla la transmisión de los partidos, la luz y el sonido, entre otros aspectos. Entre los avances ya implementados en el Atanasio está el uso, por primera vez en el país, de un sistema de control biométrico facial durante el partido entre Independiente Medellín y Jaguares.

Puede leer también: Son brasileros y colombianos quienes montaron la identificación facial que se estrenó en el estadio Atanasio Girardot

Un estadio moderno, vanguardista y seguro para verdes y rojos

Los representantes de LaLiga fueron convocados por la Alcaldía de Medellín, encabezada actualmente por el alcalde Federico Gutiérrez. El acercamiento se concretó a través de la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas, cuyo gerente general es Mateo González Benítez.

En Medellín Antioquia por primera vez se usó reconocimiento facial para la entrada, se espera que en Bogotá y Cali próximamente tengan herramientas parecidas

Foto Secretaría de Medellín

La renovación del Atanasio Girardot va más allá de mejorar las condiciones para los partidos de Atlético Nacional e Independiente Medellín. Para la administración distrital, el proyecto busca consolidar un escenario deportivo de talla mundial, moderno, vanguardista y seguro, capaz de albergar grandes eventos deportivos y culturales.

En ese proceso, la asesoría de LaLiga busca aportar experiencia en áreas como la imagen del estadio, las transmisiones televisivas, la videovigilancia, los sistemas de acceso y el sonido. La intención es contar con conocimientos de técnicos vinculados a proyectos de infraestructura y tecnología de algunos de los escenarios más reconocidos de España, como el Camp Nou de Barcelona y el Metropolitano del Atlético de Madrid.

LaLiga tiene como director general para Sudamérica y Latinoamérica a Marc Tarradas, administrador de empresas formado en Esade Business School, en Barcelona. El ejecutivo trabajó durante años en SC Johnson y realizó una pasantía en el Grupo Damm. Sin embargo, es en LaLiga donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional, con nueve años de experiencia en la organización.

LaLiga conquista Suramérica por el Atanasio Girardot

Aunque LaLiga, cuyo presidente es Javier Tebas Medrano, es una asociación deportiva de derecho privado y sin ánimo de lucro, su estrategia comercial tiene una dimensión internacional, con campañas de publicidad de empresa multinacional.

En ese contexto, Tarradas busca fortalecer la presencia de LaLiga en Sudamérica, donde Colombia figura entre los mercados prioritarios para la organización en Latinoamérica. Un ejemplo es la alianza con Compensar para establecer academias y transferir metodologías de entrenamiento a jugadores y técnicos locales.

LaLiga es reconocida internacionalmente por los clubes que compiten en ella, entre ellos Real Madrid, Atlético de Madrid y Barcelona.

Más allá de esas instituciones, la organización busca ampliar su presencia comercial y deportiva en nuevos mercados. El proyecto del Atanasio Girardot se inscribe en esa estrategia de expansión y, al mismo tiempo, en el proceso de modernización tecnológica de uno de los principales escenarios deportivos de Medellín.

La apuesta también pretende mejorar la experiencia de los aficionados y elevar los estándares operativos del escenario paisa.

También le puede interesar: El rector de la Nacional demandó por $ 2 mil millones a la misma universidad que maneja

Anuncios.

Anuncios..