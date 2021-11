Los colombianos fuimos testigos del eclipse más largo del siglo XXI

Por: Iván Meneses |

noviembre 23, 2021

En distintos países del mundo incluyendo Colombia se pudo apreciar con claridad el eclipse lunar parcial más largo de la humanidad en 580 años.

Los colombianos fuimos testigos de ese espectáculo hermoso que nos brindó el universo en la madrugada del 19 de noviembre del 2021, fecha que pasará a la historia por haber tenido la duración de cuatro horas.

La sombra de la Tierra cubrió el 97,4 % de la Luna. En el centro del evento, entró en su fase máxima y la superficie lunar se apreció teñida de rojo, fenómeno conocido como “luna de sangre”; ese fenómeno ocurrió en el mes de mayo del presente año.

Según un informe emitido por la Nasa, el próximo eclipse parcial que durará tres horas y treinta minutos se dará el próximo ocho de Febrero del año 2669.

La humanidad podrá apreciar otro evento el8 de noviembre del 2022: este será un eclipse total de Luna.

En distintos departamentos del país como en el Cesar, Guajira, Atlántico y otros, sus habitantes madrugaron a ver el eclipse lunar de sangre, que parecía una señal apocalíptica.

Particularmente en Barranquilla, mi hijo Juan Sebastían, mi compañera Janin y yo, con una sonrisa de oreja a oreja tuvimos el privilegio de contemplar el maravilloso eclipse desde el balcón de nuestra casa.

Mi hijo de solo 13 años se notó contento y asombrado por aquel acontecimiento, que es el segundo en su vida y que ha podido apreciar con mi acompañamiento.

No es para menos, estos eventos no son usuales, y cuando suceden, tanto los amantes de la astronomía y curiosos no desaprovechan esa magnífica oportunidad para ver uno de los fenómenos naturales más misteriosos y bonitos que nos regala Dios cada cinco, diez o treinta años.