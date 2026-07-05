- Los clientes que dejaría Iván Cancino si llega al Ministerio de Justicia

De Lili Pink a Diego Cadena y Carlos Ramón González: los clientes que Iván Cancino tendría que dejar si asume el Ministerio de Justicia

Si Iván Cancino es nombrado ministro de Justicia, deberá apartarse de la defensa de clientes como Lili Pink, Carlos Ramón González, Carlos Caicedo, Diego Cadena y Asobancaria.

Cancino es un penalista tiene más de 20 años de experiencia en el derecho. Su carrera combina la academia y el mundo profesional. Para ilustrar fue decano de universidades y Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Foto: Instagram @Ivancancinopersonal

El abogado penalista Iván Cancino aparece entre los nombres que suenan para asumir el Ministerio de Justicia. De concretarse su llegada al Gobierno, tendría que suspender el ejercicio de su profesión y apartarse de la defensa de varios de los procesos más mediáticos que actualmente tiene a su cargo. Su cercanía y apoyo al futuro presidente del país, Abelardo de la Espriella ha sido clara, en varias oportunidades acompañó al futuro presidente en eventos de campaña como el Movistar Arena.

Egresado de la Universidad Externado de Colombia, Cancino proviene de una reconocida familia de juristas. Su padre, Antonio José Cancino, fue uno de los penalistas más influyentes del país y participó en la defensa del expresidente Ernesto Samper durante el Proceso 8.000. Su madre, Emilssen González de Cancino, es académica y decana de la Facultad de Derecho del Externado.

Entre los casos más relevantes figura la defensa de Lili Pink, investigada por presunto lavado de activos, contrabando y enriquecimiento ilícito. Los propietarios de la marca, la familia Abadi, han rechazado las acusaciones y sostienen que no han cometido ningún delito. En el marco de la investigación, la Fiscalía ocupó 405 locales, 40 inmuebles y cinco vehículos de alta gama, bienes avaluados en más de $534.000 millones.

Cancino también representa al exdirector del Dapre, Carlos Ramón González, investigado por los delitos de cohecho, peculado por apropiación agravado y lavado de activos. El abogado ha insistido en la inocencia de su cliente, quien permanece en Nicaragua bajo la figura de asilo político.

Otro de sus defendidos es el exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, investigado por presuntas irregularidades en la contratación de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y obras de infraestructura en salud en Santa Marta. La defensa ha cuestionado la solidez de las pruebas presentadas por la Fiscalía y ha alegado vulneraciones al debido proceso.

En representación de Asobancaria, Cancino lidera acciones judiciales relacionadas con el denominado cartel de la insolvencia. El gremio financiero ha denunciado el uso fraudulento de este mecanismo y calcula que solo en 2025 se registraron cerca de 19.000 casos.

También hace parte de la defensa del abogado Diego Cadena, procesado por soborno en actuación penal y fraude procesal dentro del caso por presunta manipulación de testigos relacionado con el expresidente Álvaro Uribe. Como parte de su estrategia, Cancino cuestionó la credibilidad de algunos testigos, en primera instancia la absolución de Cadena del delito de fraude procesal.

Otro casos mediáticos de Cancino fue el del empresario Carlos Mattos, el ejecutivo que represento a la Hyundai por 25 años. No obstante Mattos por defender su representación de la Hyundai pagó millonarios sobornos a jueces de Paloquemao en Bogotá. La situación a la larga jugó en contra y necesitó al jurista del Externado para librarlo de los delitos de cohecho (soborno a jueces) y daño informático relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Hyundai.

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