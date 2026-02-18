- El fracaso del abogado Iván Cancino: no pudo evitar que la interpol se fuera con toda contra Carlos Ramón González

No prosperó la tutela con la que el defensor del exdirector del Dapre buscaba frenar su extradición y su vida de como prófugo seguirá a sus anchas en Managua

El prófugo Carlos Ramón González tiene a Nicaragua como cárcel. Es el país donde obtuvo un estatus de asilo político, y por lo tanto está protegido por el gobierno de Daniel Ortega Saavedra. Ramón González vive en el barrio las Colinas, cerca de la embajada de Colombia en Nicaragua. Su hogar es una mansión amplia y tiene un estilo colonial de paredes blancas y techo rojo. Allí también vive Luz Dana Leal, exdirectora de Empleo, Trabajo y Emprendimiento del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.

Por su situación de prófugo de la justicia por los delitos de cohecho, peculado por apropiación agravado y lavado de activos en el caso de la Ungrd, González debe hacerse a la idea de que tendrá que hacer su vida en Nicaragua, ya que la notificación roja de la Interpol obliga a que la aduana, o la policía de múltiples Estados, lo capturen y lo extraditen de forma inmediata a Colombia. La orden de la Interpol fue emitida en septiembre de 2025 y ratificada por la Corte Suprema de Justica en febrero de 2026.

El abogado del imputado, Iván Cancino, además de asegurar que González es inocente, y de reiterar que no debe referirse o hablarse de él como prófugo, ha intentado varios recursos, uno de ellos es la oposición a la medida de aseguramiento, lo que le permitiría estar en capacidad de llevar su proceso de investigación judicial lejos de una cárcel en el extranjero o incluso por zoom. Por ahora, este recurso no ha funcionado.

Aunque no se sabe cuál fue el día exacto de su salida hacia Centro América, sí se sabe que está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024, que en ese país consiguió la condición de asilado político, y que parece haber tenido apoyo del personal de la embajada colombiana en ese país. Además, en diciembre circuló un video, presuntamente captado al interior de esa embajada, en el que se lo ve bailando en una celebración. Óscar Muñoz Giraldo el entonces agregado de negocios de Colombia en Nicaragua, debió salir de Managua y regresar a Colombia.

Puede leer: Cómo ha logrado Carlos Ramón González sostener sus millonarios contratos con la alcaldía de Galán

Anuncios.

Anuncios..