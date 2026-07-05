- La cuota liberal del Gobierno Petro busca un nuevo espacio en el Congreso

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, presentó su postulación para asumir la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, un cargo estratégico encargado de administrar los recursos financieros, tecnológicos y logísticos que permiten el funcionamiento de la corporación. La dependencia tiene bajo su responsabilidad un presupuesto cercano a los 500.000 millones de pesos y brinda el soporte financiero a los congresistas y sus equipos de trabajo.

Morales asumió el Ministerio de Comercio el 10 de mayo de 2025, en remplazo de Luis Carlos Reyes, quien dejó el cargo tras cerca de seis meses de gestión. Reyes explicó luego de presentar su renuncia que su salida obedeció a presiones provenientes del Congreso y de funcionarios del Ministerio de Hacienda.

Antes de llegar al Gobierno, Morales desarrolló buena parte de su trayectoria política en el Partido Liberal. En 2018 fue directora electoral y política de esa colectividad, donde consolidó una relación cercana con el excongresista Simón Gaviria, hijo del expresidente César Gaviria. Su nombre comenzó a sonar como ficha del liberalismo para integrar el gabinete del presidente Gustavo Petro, en medio de las negociaciones políticas entre el Gobierno y esa colectividad.

Sin embargo, su designación como ministra no estuvo exenta de cuestionamientos. Algunos dirigentes liberales, entre ellos el senador Mauricio Gómez Amín, expresaron reservas sobre si Morales representaba oficialmente al partido dentro del Ejecutivo, lo que evidenció diferencias internas alrededor de su nombramiento.

Un hito en el ministerio de Comercio fue haber expedido el decreto para las zonas francas de la economía popular

Foto Mincomercio

Durante su paso por el Ministerio de Comercio lideró, entre otros asuntos, la aplicación de aranceles a mercancías provenientes de Ecuador, una medida orientada a proteger la producción nacional sin afectar el abastecimiento del mercado interno. Su gestión también estuvo marcada por la controversia generada por la posible llegada de Gerardo Porras Rueda como director de Regulación de la cartera. El eventual nombramiento despertó críticas debido a procesos que enfrentaba ante organismos de control y, finalmente, no se concretó.

Mientras avanza el proceso para definir quién ocupará la Dirección Administrativa de la Cámara de Representantes, el cargo continúa en manos de John Abiud Ramírez Barrientos, quien lo ejerce desde 2020. La posición tiene un salario básico mensual de 28.221.501 y concentra la administración de los recursos operativos del Capitolio Nacional.

Ramírez es un dirigente político de Santander, donde ha desarrollado su principal base de apoyo. Entre los resultados que se le atribuyen figura la obtención de la Alcaldía de Girón por parte de su grupo. Ahora, la eventual llegada de Diana Marcela Morales abriría un nuevo capítulo en la administración del Congreso.

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