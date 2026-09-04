- Los chinos pusieron a tambalear a la emblemática Volkswagen que en Colombia es manejada por Jessica Passos

Son 100.000 puestos de trabajo los que seran suprimidos en el mundo de un grupo que es dueño de Porsche, Cupra, Audi y más marcas

La situación de la alemana Volkswagen sigue siendo complicada. Ahora, el consejo de supervisión de la compañía aprobó un enorme plan de reestructuración que contempla la salida de unos 50.000 empleados adicionales a nivel global, posibles cierres de algunas plantas y una reducción cercana al 50 % de su portafolio de modelos hacia 2035.

El movimiento también pone la mirada sobre las operaciones de sus marcas en mercados como Colombia.

La planta de Volkswagen de cristal que cerró en diciembre de 2025

En el país, Porsche Colombia S.A.S. es la compañía encargada de importar y representar a Volkswagen, Audi, CUPRA, SEAT, Škoda, MAN y Volkswagen Camiones y Buses, por lo que los movimientos de la casa matriz terminan teniendo eco en su operación local.

Aunque la crisis viene de tiempo atrás. En 2015, Volkswagen quedó en el centro del escándalo del Dieselgate, que terminó representando costos superiores a los US$30.000 millones por multas, indemnizaciones y acuerdos.

Años después, entre 2022 y 2024, comenzó a hacerse más evidente una crisis estructural que cambió el panorama del grupo.

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El golpe de los carros eléctricos chinos

Durante años, China representó cerca del 40 % de las ventas y la rentabilidad de Volkswagen. Sin embargo, el crecimiento de las marcas locales y de los vehículos eléctricos golpeó su posición en ese mercado.

A esto se sumaron los problemas de CARIAD, la división creada para desarrollar el software de los nuevos vehículos eléctricos, que sufrió retrasos, sobrecostos y dificultades. De ese modo, terminaron afectando lanzamientos de modelos de marcas como Porsche y Audi.

La situación también terminó con la salida de Herbert Diess en 2022 y la llegada de Oliver Blume, quien ahora lidera el proceso de reorganización del grupo.

Oliver Blume, CEO Grupo Volkswagen

El recorte de empleos comenzó a tomar forma desde finales de 2024, cuando Volkswagen acordó con el sindicato IG Metall reducir alrededor de 35.000 puestos en Alemania de manera gradual hasta 2030, a cambio de no cerrar fábricas en el país. Ahora, el nuevo plan suma otros 50.000 recortes a nivel global, con lo que la cifra total de empleos afectados desde entonces llega a unos 100.000.

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Los números de Volkswagen en Colombia

El mercado colombiano muestra un escenario diferente, pero también representa un reto para la compañía. Según las cifras de ANDI y Fenalco, Volkswagen se mantiene entre las marcas más vendidas del país entre enero y agosto de 2026, en medio de un mercado automotor que crece con fuerza este año.

En medio de este escenario, Porsche Colombia estrenó liderazgo. Desde julio de este año, Jessica Rossini dos Passos asumió la gerencia general de la compañía, tras el ascenso de Juan Felipe Bedoya —gerente general desde 2012— a la Dirección Ejecutiva de Volkswagen Latinoamérica, con sede en São Paulo, desde donde ahora lidera la marca en 24 países de la región.

Jessica Passos

Rossini dos Passos comparte el liderazgo de Porsche Colombia bajo un modelo de gerencia compartida, mientras Dominik Krueper continúa al frente de las áreas de soporte.

La ejecutiva, de origen brasileño, tiene más de dos décadas de experiencia en la industria automotriz en Brasil, Argentina y Colombia, y venía de liderar la marca Volkswagen en el país desde 2024.

Su llegada coincide con uno de los momentos de mayor transformación para Volkswagen. El reto será mantener y aumentar la presencia de sus marcas en Colombia mientras el gigante alemán reduce costos, reorganiza su producción y redefine los modelos con los que pretende competir en los próximos años.

Por ahora, el plan global no significa que Volkswagen vaya a cerrar operaciones en Colombia, pero sí deja claro que la compañía está cambiando y que sus representantes en cada mercado tendrán que adaptarse a una nueva etapa.

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