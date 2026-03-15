- Dos famosos centros comerciales harán millonarias inversiones para meterse en la lista de los que más venden en Colombia

El mundo de los centros comerciales es uno de los negocios más dinámicos en Colombia y se ha convertido en una actividad altamente rentable para grandes grupos empresariales y familias del país. Hoy en este sector participan figuras de gran peso como Luis Carlos Sarmiento Angulo, la familia chilena detrás de Mallplaza o el poderoso PEI Asset Management, dueño de varios complejos comerciales en el territorio nacional.

Se trata de un negocio altamente competitivo en el que constantemente se deben replantear estrategias, atraer nuevas marcas internacionales y realizar millonarias inversiones para mantenerse entre los centros comerciales más visitados y con mayores ventas del país. Por eso, dos reconocidos complejos de Bogotá han decidido apostar por cambios importantes con el objetivo de atraer más clientes. La pregunta es si estas inversiones serán suficientes para meterse entre los que más venden o los más concurridos de la capital.

Los dos centros comerciales de Bogotá que buscan atraer más clientes con millonaria inversión

Desde hace algún tiempo se conoció que el exclusivo Centro Comercial Andino, ubicado en el norte de la ciudad, tenía en sus planes una inversión cercana a los $50.000 millones con el objetivo de ampliar su oferta de marcas internacionales y fortalecer su posicionamiento en el mercado de lujo.

Parte de este proyecto ya empezó a materializarse. Entre las nuevas apuestas del complejo está la llegada de la reconocida marca internacional Michael Kors, fundada por el diseñador Michael Kors en 1981. La firma tendrá presencia en el centro comercial con un portafolio que incluye prendas, bolsos, artículos ready-to-wear, piezas de cuero, calzado, relojes, fragancias y gafas de sol.

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Además, según se ha anunciado, otra de las marcas que podría sumarse al catálogo del Andino es Polo Ralph Lauren, lo que reforzaría aún más la presencia de firmas internacionales en este exclusivo complejo de la capital.

Pero Andino no es el único que busca conquistar al exigente público bogotano. La reconocida familia chilena Familia Said, propietarios del gigante de centros comerciales Parque Arauco, también tiene planes ambiciosos en la ciudad.

El grupo anunció una inversión cercana a US$81 millones para ampliar su centro comercial más importante en Bogotá, el Centro Comercial Parque La Colina. El proyecto contempla una expansión de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, espacio que permitirá integrar cerca de 50 nuevos conceptos comerciales, además de zonas verdes y espacios de esparcimiento para las familias.

Este tipo de estrategias ya se han visto antes en la ciudad. Un ejemplo reciente es el del Centro Comercial Plaza de las Américas, que el año pasado inauguró una terraza gastronómica que le ha permitido atraer nuevos visitantes y dinamizar su oferta de entretenimiento y gastronomía.

Con esta expansión, Parque Arauco busca mantener a Parque La Colina como uno de los centros comerciales más relevantes de Bogotá, además de aumentar sus ingresos y el número de visitantes anuales. Incluso, el objetivo de fondo es posicionarlo entre los complejos que más venden en la capital.

Dos movimientos estratégicos que reflejan cómo la competencia en el negocio de los centros comerciales sigue creciendo en Colombia y cómo estos grandes complejos continúan reinventándose para atraer a un público cada vez más exigente.

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