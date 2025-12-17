- Los cerebros de los 4 centros comerciales que lograron atraer más clientes en 2025

Yazmín Lombana logró que Titán Plaza obtuviera más de 22 millones de visitantes en el primer semestre, seguido de Plaza Imperial, Plaza de las Américas y Unicentro

El 2025 ha sido un año de gran movimiento para los centros comerciales del país. Algunos han logrado imponerse con altos niveles de ocupación y millones de visitantes que recorrieron sus pasillos y tiendas durante el primer semestre. La primera posición fue ocupada por Titán Plaza, propiedad de Parque Arauco —los mismos dueños de Parque La Colina—. Detrás de este posicionamiento está Yazmín Lombana.

Yazmín Lombana, gerente de Titán Plaza.

La ejecutiva es una figura experimentada en la administración de centros comerciales. Fue gerente del Centro Comercial Ciudad Tunal entre 1992 y 2005. De allí saltó a Tintal Plaza Centro Comercial, donde permaneció cinco años, hasta 2011. Ese mismo año regresó de lleno al sector como gerente general de Plaza Imperial Centro Comercial, cargo que ocupó hasta 2020, cuando Titán Plaza la fichó para estar al frente del proyecto.

Actualmente, Yazmín Lombana hace parte de la junta directiva de Fenalco y de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales. Su visión fue clave para que, durante el primer semestre de 2025, Titán Plaza alcanzara los 22 millones de visitantes, según cifras publicadas por La República. Además, el centro comercial registró un tiquete promedio superior a los $300.000, lo que da cuenta del dinamismo que vivió este mall en la primera mitad del año.

El segundo lugar fue ocupado por Plaza Imperial, un centro comercial que hace parte de una empresa nacida de la asociación entre Ospinas & Cía y Constructora Colpatria. Desde 2020, Luis Alejandro Estupiñán está al frente de este mall, aunque su relación con Plaza Imperial comenzó en 2011, cuando asumió como director de mercadeo. A su experiencia se suma su paso por Galerías Ciudadela Comercial y Tintal Plaza, donde ocupó el mismo cargo entre 2006 y 2010.

El tiquete promedio de Plaza Imperial se ubicó por encima de los $203.000 mensuales, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de este centro comercial en el país. Sin embargo, no fueron los únicos protagonistas de un primer semestre positivo para el sector.

Plaza de las Américas y Unicentro, los otros centros comerciales que destacaron

En el tercer lugar aparece Plaza de las Américas, que realizó una inversión cercana a los $1.000 millones en la construcción de una terraza temática bautizada como Skytown. Este centro comercial tiene múltiples propietarios y fue promovido inicialmente por Ospinas & Cía. El buen momento de este espacio ha sido liderado por Ana Isabel Coba, quien fue directora de operaciones de Olímpica entre 2002 y 2007.

Ana Isabel Coba, gerente de Plaza de las Américas.

A Plaza de las Américas llegó en 2009 como directora administrativa y financiera. En mayo de 2011 asumió el cargo de gerente general, puesto que aún ocupa. Según las cifras disponibles, este mall logró cerca de 15 millones de visitantes durante el primer semestre, con un tiquete promedio mensual de $203.000.

Finalmente, el cuarto lugar le pertenece a Unicentro, uno de los centros comerciales más antiguos y también uno de los más poderosos del país. Este complejo fue levantado por Pedro Gómez y posteriormente adquirido por el Grupo Éxito y fondos inmobiliarios.

Detrás del buen momento de Unicentro está Camilo Ángel, exgerente de Porsche AG y de los Hoteles Charleston, quien llegó al centro comercial en noviembre de 2018. Durante el primer semestre de 2025, Unicentro alcanzó 10 millones 100 mil visitantes y un tiquete promedio mensual cercano a los $300.000. Habrá que esperar si este flujo de visitantes se traduce también en un cierre de año positivo en ventas.

