La minera está buscando entrar en las ligas mayores de la producción de oro y compró el 49 % que tenía MDC Industry filial del fondo soberano árabe Mubadala

La culminación de la adquisición del 49 % restante del proyecto aurífero Soto Norte en Santander por Aris Mining Corporation. previamente anunciada y cerrada el 12 de diciembre de 2025, deja a la compañía canadiense controlada por Ian Telfer con el 100 % del proyecto que hasta ahora desarrollaba en sociedad con MDC Industry Holding Company LLC, filial del fondo soberano árabe Mubadala.

La operación, valorada en US$80 millones —US$60 millones en efectivo y el resto mediante la emisión de 1.739.130 acciones ordinarias de nueva emisión— le da a Aris Mining la propiedad plena obre cuatro proyectos de producción de oro: Segovia, Marmato, Toroparu (en Guyana) y ahora Soto Norte.

El proyecto es ambicioso: entrar al exclusivo círculo de las 15 empresas en el mundo superan el umbral de un millón de onzas de producción anual. Su director ejecutivo, Neil Woodyer, cree que están el camino correcto teniendo en cuenta los resultado actuales.

La licencia ambiental es clave en el negocio. Tras adquirir inicialmente el 20 % del proyecto en abril de 2022 y elevar su participación al 51 % en junio de 2024, la compañía optó por una escala más acotada y un enfoque técnico, ambiental y social alineado con estándares internacionales. Este proceso culminó con un Estudio de Prefactibilidad positivo finalizado en septiembre de 2025, que confirma a Soto Norte como un proyecto subterráneo de alta ley, larga vida útil y sólida rentabilidad económica.

Un proyecto de 22 años

Soto está la en la Bolsa de Valores de Toronto (Canadá), el proyecto tiene indicadores interesantes. Con recursos medidos e indicados de 7,0 millones de onzas de oro y reservas probadas y probables de 4,6 millones de onzas, Soto Norte proyecta una vida útil inicial superior a 22 años. Para superar factores críticos derivados de una región de alta sensibilidad social y ambiental la compañía ha destacado una planta de procesamiento sin uso de cianuro ni mercurio y una capacidad excedente destinada a facilitar la formalización de pequeños mineros locales.

La operación se produce en un momento de fortaleza financiera para Aris Mining. Las dos minas subterráneas en Colombia —Segovia y Marmato— produjeron más de 210.000 onzas de oro en 2024, con planes de expansión que apuntan a superar las 500.000 onzas anuales hacia 2026. A esto se suma el avance del proyecto Toroparu en Guyana, que se encuentra en etapa de prefactibilidad y representa un vector adicional de crecimiento.

La actividad en Colombia está respaldada por la puesta en marcha de un segundo molino en Segovia que está aumentando durante la segunda mitad de 2025, y la construcción de la Zona de Minería a Granel en Marmato, con la primera producción de oro esperada en la segunda mitad de 2026. La estrategia de expansión está respaldada por un sólido rendimiento financiero, con un crecimiento de ingresos del 58,96% en los últimos doce meses y unos ingresos totales de USD 770,17 millones-

La minera canadiense tiene en su junta directiva desde el 30 de octubre a la líder ambientalista y académica Brigitte Baptiste, ampliando de 8 a 9 el número de miembros. La presencia de la rectora de a universidad AEN le da un respaldo a la mineía responsable, en equipo con otros tres colombianos que ya tienen asiento en la junta. El exministro caleño de Minias y Energía Germán Arce, la expresidenta de la junta de Ecopetrol Mónica de Greiff y el exviceministro técnico de Hacienda, Gonzálo Henández Jiménez Los otros directivos de la minera canadiense sonsu CEO Neil Woodyer, su presidente Ian Telfer. Ellos estarán frente al proyectó dorado de un millón de onzas anuales.

Le puede interesar: Las 5 mineras que se quedan con la mayoría de oro y plata de Colombia son extranjeras ¿Cuáles son?

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.