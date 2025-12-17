El plan de 2600 viviendas para estratos bajos en el suroccidente de Bogotá se firmó desde la Alcaldía de Gustavo Petro y su impacto será muy grande

El plan parcial de la Ciudadela Nuevo salitre promovido por la Sociedad Ospina y CIA desde el 2015 como parte del Plan de renovación urbana de la Alcaldía de Gustavo Petro, sin embargo nunca se materializó. Finalmente diez años después la tradicional firma con Jorge Guillermo Ospina Rodríguez como gerente de la empresa logró volver realidad el proyecto presentado entonces a la Secretaria de Hábitat. Impactará un área de 61200 metros cuadrados con vivienda y servicios combinados.

Está localizado en la localidad de Puerto Aranda y habilita la construcción de 2.656 viviendas de interés prioritario y de interés social. Tiene la ventaja de estar en la intersección de dos sistemas de transporte masivo de la ciudad como son el transporte férreo asociado al Regiotram de Occidente y la Troncal Avenida 68 del sistema de transporte masivo de Bogotá Transmilenio, actualmente se encuentra en ejecución.

El complejo urbanístico, incorporará 7.000 metros cuadrados para el comercio, bienes y servicios, también incluirá 3.000 metros cuadrados de corredores viales internos, las cuales permitirán una mejor movilidad dentro de las zonas residenciales para conectar con otros sectores aledaños al plan parcial.

La firma Ospina y CIA. S.A es una compañía pionera en los temas de urbanismo, desarrollo inmobiliario en Colombia. Fue fundada en 1.937 por Tulio Ospina Entre los años de 1970 y 2.000 la firma se consolidó con el nombre de Ospina & Cia. S.A. y surgieron los nuevos formatos de vivienda económica como las construidas en el barrio ciudad montes, centros comerciales y los centros empresariales.

Un plan parcial aprobado hace 10 años

Durante la Administración del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego, a través del Decreto 583 de 2016, se adoptó el plan parcial de renovación urbana ciudadela nuevo salitre, con el objetivo de facilitar la adquisición y acceso a vivienda en sus distintas modalidades, para beneficiar a los hogares de menores ingresos con la construcción de viviendas de interés prioritario e interés social, en zonas de fácil movilidad y la implementación de nuevas alternativas de financiación, adquisición y acceso a vivienda nueva, usada, mejoramiento y arrendamientos.

Sin embrago este plan ha tenido una serie de modificaciones y la más reciente fue aprobada y modificada en junio de 2025 a través del Decreto 283. Fue una modificación parcial, la cual permitió la inclusión de las viviendas de interés social y viviendas de interés prioritario y otros cambios que incluyeron las actualizaciones de las nuevas directrices del (POT). Así como el mejoramiento de la estructura vial en la zona donde se desarrollará el proyecto en la Localidad de Puente Aranda con revitalización y un desarrollo más equilibrado y sostenible.

