El diplomático amigó de Carlos Ramón González y su parranda vallenata en Nicaragua que le puede costar el cargo

El agregado de negocios Oscar Muñoz quien habría encubierto nuevamente al prófugo exdirector del Dapre en una fiesta vallenata, ahora Petro pidió su cabeza

El sociólogo paisa Óscar Muñoz Giraldo logró el cargo de agregado de negocios de la embajada de Colombia en Nicaragua gracias a su cercanía con León Fredy Muñoz , un petrista paisa pura sangre, a quien el Presidente nombró embajador en Managua en el arranque del gobierno. León Fredy regresó a Colombia a comienzos de año a asumir su curul de senador por el Pacto Histórico

El funcionario quien es el de más alto rango en la delegación diplomática está detrás de la organización de la fiesta denominada “Noche vallenata colombiana”, realizada el pasado 11 de diciembre en el Teatro Nacional Rubén Darío, en la que se vio según imágenes divulgadas por W Radio, al prófugo Carlos Ramón González bailando animadamente junto a Muñoz Giraldo, a pesar de estar pedido en extradición para que responda en Colombia por su vinculación en el escándalo de corrupción de la UNGDR

El presidente Petro, muy cercano por su militancia política a González, reacción a través de su cuenta de X y pidió que rodara la cabeza de los responsables de la parranda: “Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay” y sentenció que “los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos”, sin mencionar nombres concretos.

Aunque la Cancillería inicialmente se lavó las manos, finalmente no tuvo más remedio que proceder a abrirle investigación a Muñoz porque abundan las evidencias que lo señalan no solo como organizador sino como el responsable de haber gestionado los fondos a través del programa Colombia nos une, que dirigió la canciller Rosa Villavicencio. Para el festín asistieron representantes diplomáticos de distintos países por tratarse de un evento oficial.

La lealtad de Oscar Muñoz con Carlos Ramón González es de vieja data

Oscar Muñoz formó parte del equipo del Congreso del ex embajador León Fredy Muñoz durante el período 2018-2022, quien como militante del Partido Verde adhirió a la campaña del Pacto Histórico por la vía de María José Pizarro y fue activo en esta en Antioquia. León Fredy logró la curul de senador por cuenta de la renuncia de Humberto de la Calle.

Oscar Muños es sociólogo de la Universidad de Antioquia, pasó de ser agregado de Asuntos Culturales, Académicos y Deportivos a Encargado de negocios, un rol con mayor representación y que le ha permitido actuar como embajador encargado y desde ese cargo le habría brindado protección al prófugo González, quien fue favorecido por el gobierno de Daniel Ortega con la renovación de residencia, gestión en la cual habría estado involucrado el funcionario diplomático. El trino del Presidente que será leído como una orden para la canciller Villavicencio puede darle fin al atropellado periplo de Oscar Muñoz en Managua.

