Nitrofert la competencia de Monomeros y Precisagro resultó multada

El uruguayo Juan José Moratorio se defendió de las acusaciones de ser el controlante de varias compañías; sin embargo, la SuperSociedades le confirmó la multa por $ 202 millones. Según los funcionarios de la entidad de gobierno Moratorio se relaciona con el grupo empresarial Nitrofert donde aparecen Nitrofert, Nitrofoods S.A.S., Nitrocredit S.A.S., Nitrofarm S.A.S., Intefert S.A.S. y Nitrocaribe S.A.S. El investigado habría usado a la empresa uruguaya Ilsady S.A. para controlar uno de los principales actores en el mercado de fertilizantes colombiano.

Nitrofert junto con la noruega Yara International, la guatemalteca Precisagro, Monomeros Colombo Venezolano, la canadiense Nutrien Ltd y la norteamericana Cargill, controlan el mercado nacional de fertilizantes. En la historia de Nitrofert además de Juan José Moratorio aparece como cofundador el ingeniero Jorge Pacheco, actual vicepresidente ejecutivo de operaciones, quien se mueve con facilidad en los círculos de poder de Colombia y Venezuela.

El ingeniero Pacheco que reside en el país desde 2015, fue un militante y persona de confianza del partido opositor Voluntad Popular en Venezuela cuyo fundador y principal líder es Leopoldo López, allí trató con el dirigente del partido, Juan Guaidó quién en su calidad de presidente interino de Venezuela ejerció el control sobre Monómeros Colombo Venezolanos entre 2019 y 2022, con el apoyo del gobierno del entonces presidente Iván Duque. Pacheco gracias a esta relación política logró ser asesor de la primera junta directiva de Monómeros, donde aprendió los secretos del negocio de los fertilizantes y las conexiones necesarias para convertir a Nitrofert en pocos años en una compañía de peso en Colombia.

Jorge Pacheco abrió una planta en Santa Marta en 2022 por una inversión de USD 30 millones, y se transformó en uno de los principales protagonistas del mercado agrícola en Colombia. Uno de los pocos impases de Nitrofert ha sido con la SuperSociedades, que en agosto 13 de este año le indicó que el controlante Juan José Moratorio no reportó su control sobre varias empresas que conformarían el grupo empresarial Nitrofert, decisión que acaba de confirmarse y ante la cual no procede ningún recurso de Ley en sede administrativa. La SuperSociedades ordenó a las cámaras de comercio de Barranquilla y Santa Marta revelar el grupo empresarial señalado.

