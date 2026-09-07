- Los carros de segunda que menos molestan en el taller, según mecánicos: hay varios que se consiguen en Colombia

Toyota Yaris, Volkswagen Golf, Kia Picanto y BMW Serie 3 aparecen entre los usados que los mecánicos consideran más confiables

Estrenar carro puede ser un verdadero reto. Tener el dinero suficiente para hacerlo no es un lujo que cualquiera pueda darse. Ante esta situación, existe un mercado que no se detiene: el de los vehículos de segunda mano, que continúa creciendo en lo que va de 2026.

Los datos oficiales revelan que entre enero y julio de este año se realizaron cerca de 505.574 traspasos ante el RUNT, lo que representa un crecimiento del 4,2 % frente al mismo periodo de 2025.

Las cifras muestran la fuerza que mantiene este sector, pero a la hora de elegir un vehículo usado surge una pregunta: ¿cuáles son las mejores opciones para comprar sin terminar visitando constantemente el taller?

|Le puede interesar María Carolina Hoyos, la mujer que asumió el reto de llevar las riendas de las históricas Caminatas por la Solidaridad

Con el fin de responder esta duda, los mecánicos de Dace Motor Company, un concesionario británico, elaboraron un listado de algunos de los vehículos usados que consideran más confiables y que, con el mantenimiento adecuado, pueden convertirse en una buena alternativa.

Los carros de segunda que menos molestias darían

Según Dace Motor Company, una de las opciones más confiables es el Toyota Yaris, especialmente en las versiones fabricadas entre 2015 y 2020. El modelo se destaca por su motor y por la relativa sencillez de su construcción. En el listado también aparecen sus versiones híbridas. Es un vehículo pensado para los trayectos urbanos, aunque también responde bien en viajes largos.

Otro de los recomendados es el Volkswagen Golf, en sus versiones entre 2016 y 2021. Es un modelo relativamente sencillo, capaz de recorrer miles de kilómetros siempre que reciba el mantenimiento necesario. También destaca por su desempeño en materia de consumo de combustible.

Volkswagen 2020.

El popular Kia Picanto también aparece entre las opciones. El city car, uno de los más conocidos en Colombia, se caracteriza por su facilidad de conducción y puede ser duradero cuando ha recibido los cuidados adecuados.

Los vehículos de lujo también tienen espacio en este listado. Uno de ellos es el BMW Serie 3, específicamente en las versiones entre 2017 y 2021. Su motor puede recorrer miles de kilómetros con el mantenimiento adecuado, aunque los expertos advierten que pueden aparecer algunos problemas eléctricos menores.

Volvo cierra las recomendaciones con la XC60, con modelos fabricados entre 2016 y 2020. La marca se destaca por sus vehículos con presencia, estilo y buenas condiciones de seguridad. De acuerdo con los expertos, las visitas al taller estarían relacionadas principalmente con los mantenimientos habituales.

Al final, comprar un carro usado no depende únicamente de la marca o del modelo. El kilometraje, el historial de mantenimiento y el trato que recibió de sus anteriores propietarios pueden marcar la diferencia. Incluso un vehículo reconocido por su confiabilidad puede convertirse en un dolor de cabeza si no fue bien cuidado.

Por eso, antes de cerrar cualquier negocio, una revisión mecánica resulta fundamental. Un carro de segunda bien mantenido puede recorrer muchos kilómetros y convertirse en una alternativa para quienes buscan vehículo sin pagar el precio de uno nuevo.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios..