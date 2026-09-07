- La historia del pastor Darío Silva y su hermano sacerdote católico que la diferencia de fe no logró separar

Los hermanos Darío y Luis Silva Silva hicieron de la religión el centro de sus vidas, aunque cada uno terminó siguiendo un camino distinto dentro del cristianismo

Antes de convertirse en uno de los pastores evangélicos más conocidos de Colombia, Darío Silva-Silva había pasado buena parte de su vida frente a los micrófonos, las cámaras y los círculos del poder. Su camino hacia el púlpito no fue directo. Estuvo primero en el periodismo, conoció las mieles de la influencia y también experimentó una caída que terminaría cambiando su vida.

Nacido el 17 de junio de 1938 en Tarqui, Huila, Silva perdió a sus padres biológicos cuando apenas tenía dos años y fue criado por padres adoptivos. Siendo adolescente llegó a Bogotá para estudiar locución y redacción en la academia Radial Limitada, donde comenzó a familiarizarse con el mundo de la radio y realizó sus primeros ejercicios frente a un micrófono en Radio Militar.

De regreso en el Huila, se vinculó a la vida cultural de Neiva y fue uno de los fundadores de Los Papelípolas, un movimiento literario que rompió con la tradición poética de la región. Al mismo tiempo, su carrera periodística comenzó a crecer: pasó por Radio Garzón, Radio Neiva, Radio Colosal y Todelar, mientras escribía columnas de sátira política y realizaba trabajos para medios como Cromos.

Su cercanía con la política también fue aumentando. Aunque era liberal, en 1970 participó en la campaña de Misael Pastrana Borrero y posteriormente llegó a Bogotá para trabajar en los recursos audiovisuales del Frente Nacional. Su carrera alcanzó uno de sus puntos más altos con Noticolor, noticiero que dirigió y del que fue copropietario y que se convirtió en el primero transmitido a color en Colombia. Pero aquella posición no duraría para siempre.

De las cámaras a una crisis que le cambió la vida

En 1983, durante el gobierno de Belisario Betancur, el Ministerio de Comunicaciones decidió no renovar la licencia de Noticolor. La salida del aire desencadenó una crisis económica que dejó a Silva con fuertes deudas, embargos y, según el relato de su propia vida, completamente alejado de los espacios de poder que había frecuentado.

Fue entonces, a comienzos de 1984, cuando apareció Esther Lucía Ángel, quien años después se convertiría en su esposa. Un encuentro que inicialmente tenía un propósito económico terminó siendo otra cosa. Durante una reunión de oración, Ángel abrió la Biblia y le habló sobre Job, una historia de pérdidas y reconstrucción que Silva relacionó con el momento que estaba atravesando.

A partir de allí comenzó su acercamiento al cristianismo protestante. Mientras intentaba reconstruir su vida profesional, retomó el periodismo de la mano de Juan Gossaín en RCN Radio, cubrió acontecimientos como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero y en 1987 recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por un trabajo de investigación radial.

Sin embargo, ese mismo año ocurrió el episodio que terminó de definir su nuevo rumbo. Una madrugada, mientras Silva transmitía las noticias, una discípula del grupo de oración que dirigía junto con Esther Lucía Ángel en su casa intentó lanzarse desde el piso 17 de un edificio. El hecho lo enfrentó a una disyuntiva entre seguir difundiendo malas noticias por los medios o dedicarse a salvar vidas como la de esa mujer. Fue así como concluyó que su vocación estaba en el acompañamiento espiritual y decidió abandonar el periodismo de masas.

El pastor Darío Silva-Silva junto a su esposa Esther Lucía Ángel.

El 1 de septiembre de 1987, junto con Esther Lucía Ángel, fundó formalmente la Unión de Hogares Cristianos Casa Sobre la Roca. Los primeros cultos se realizaron en el garaje de su vivienda en El Chicó, en Bogotá, con apenas 72 personas.

Así, el hombre que durante décadas había hablado ante micrófonos y cámaras comenzó a hacerlo desde otro lugar: el púlpito.

Dos hermanos y dos caminos frente a la fe

La historia religiosa de los Silva Silva tiene además una particularidad que suele quedar en segundo plano: Darío no fue el único de los hermanos que dedicó su vida al servicio religioso. Su hermano Luis Humberto Silva Silva siguió un camino distinto y terminó convertido en sacerdote de la Iglesia Católica.

Luis Humberto, un hombre que también consagró su vida a Dios.

El padre Luis Humberto fue recordado por la Arquidiócesis de Bogotá como un hombre que consagró su vida al servicio de la Iglesia. Además de su labor sacerdotal, ejerció como docente universitario y predicó homilías en distintas parroquias de la capital. Tras su fallecimiento, en octubre de 2018, cientos de personas se reunieron en la parroquia de Cristo Rey para despedirlo.

Su legado también quedó ligado a la Fundación Kyrios, institución que lo identifica como su creador y destaca su trabajo dedicado a la formación de laicos y religiosos. La organización nació con una vocación de formación y servicio, con programas relacionados con la teología, la espiritualidad y el desarrollo integral de las personas.

Dos hermanos, entonces, terminaron encontrando en la religión un mismo propósito de servicio, aunque desde orillas distintas. Mientras Luis Humberto lo hizo desde el sacerdocio católico y la formación dentro de la Iglesia, Darío tomó el camino del cristianismo protestante y terminó levantando una congregación que con los años crecería hasta convertirse en una de las más reconocidas del país.

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