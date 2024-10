Los cantantes famosos que buscan ponerles votos a Kamala Harris y a Donald Trump

.Publicidad.

Hace varias semanas, el reggaetonero estadounidense de ascendencia puertorriqueña Nicky Jam, fue noticia luego de que asistiera a uno de los eventos de campaña del candidato a presidente Donald Trump. Lo que no fue bien visto por algunos de sus seguidores e hizo que la agrupación Maná, quienes hace años lo habían invitado a colaborar en la canción "De Pies a Cabeza", bajaran el tema de todas las plataformas virtuales.

La situación hizo que el propio Nicky Jam borrara otras publicaciones que había realizado en apoyo al presidente estadounidense y que otros referentes de peso, que han sido cercanos a Trump, no fueran tan explícitos a la hora de pronunciarse en redes sociales. Pero del otro lado, también generó que los apoyos por la adversaria Kamala Harris comenzaran a destaparse.

..Publicidad..

Uno de los más famosos fue el de Taylor Swift, quien en este momento muchos consideran la estrella pop de mayor impacto en el mundo y que acaba de concluir la gira más taquillera del año, con 1.150 millones de dólares. Luego del anuncio, Donald Trump se ha pronunciado varias veces contra la cantante.

...Publicidad...

El apoyo de Taylor Swift no sólo es importante por ser una cantante querida por millones, sino por la fidelidad de sus fanáticos que suelen ser conocidos como 'Swifties', quienes respaldan cada cosa que dice su artista favorita y que podrían incluso hacer campaña en contra del candidato del partido republicano.

....Publicidad....

Aunque los apoyos a Kamala Harris se han vuelto más visibles en los últimos días, con las nuevas adhesiones de Beyoncé o Eminem, quienes han hablado en eventos de promoción de la candidata demócrata, vienen ocurriendo hace meses y gradualmente se han ido multiplicando.

| No se pierda: Taylor Swift y su apoyo a Kamala Harris que puede dañarle el caminado a Donald Trump

Artistas que apoyan a Kamala Harris

En la penúltima semana de campaña, un comediante invitado por Donald Trump a uno de sus eventos, se refirió a Puerto Rico como isla repleta de basura. Lo que hizo que a las pocas horas, Bad Bunny, el artista de mayor impacto de la isla, se pronunciara como votante de Kamala Harris.

Otros puertorriqueños que han anunciado estar con los demócratas son Ricky Martin y Jennifer López. El panameño Rubén Blades, residente en Estados Unidos, fue uno de los últimos latinos en pronunciarse, por medio de una declaración en un periódico puertorriqueño donde tildó a Trump de "Narcisista".

Artistas pop muy queridos en Estados Unidos como Ariana Grande o Megan Thee Stalion, que es una de las figuras de hip hop contemporáneas más seguidas actualmente en Estados Unidos, también se han pronunciado a favor de Kamala Harris por medio de sus redes sociales.

Cada una de estas figuras, es un influencer con muchísimos seguidores en sus redes sociales. Por ejemplo, a Jennifer López la siguen 250 millones, Beyoncé la siguen 314 M., a Ariana Grande 377 M. y a Megan Thee Stallion la apoyan 32 M. de personas sólo en su red de Instagram.

Es cierto que estos números no garantizan votos y menos teniendo en cuenta que muchos de esos apoyos no son de ciudadanos estadounidenses, pero sí evidencian el poder de convocatoria y de difusión de los mensajes que tienen estas figuras.

No sólo los artistas que están de moda ahora están con Kamala Harris, también el respetado ícono del rock estadounidense Bruce Springsteen, recordado por canciones como "Born in the USA" o "Dancing in the Dark", ha expresado su apoyo por la mujer que llegó al poder como la fórmula presidencial del actual presidente Joe Biden.

Recientemente, Springsteen también publicó un video en sus redes sociales, donde expresó estar de acuerdo con enfoque inclusivo y la visión de país, respetuosa de las diversidades, que se percibe en la campaña de Harris.

| Lea también: Nicky Jam desató la furia de Maná por su apoyo a Donald Trump; borraron colaboración con el reguetonero

¿Y entonces, quiénes apoyan a Donald Trump?

Si bien los polémicos comentarios de Donald Trump han hecho que muchas celebridades, que incluso han compartido con él en el pasado, prefieran evitar pronunciarse, otros cantantes consideran al candidato republicano como una persona que habla sin pelos en la lengua y presenta una visión más franca de la sociedad.

De la misma manera que Nicky Jam, otras figuras del reggaetón puertorriqueño como Anuel AA (exnovio de Karol G) o Justin Quiles, también han anunciado que votaran por Donald Trump. En el hip hop también tiene apoyos, como los raperos Kanye West o Lil' Wayne, que siguen al expresidente desde las épocas de su primera mandato.

También hay un artista poco recordado por los colombianos, pero que en Estados Unidos es uno de los referentes más grandes del rock de los últimos treinta años: Kid Rock, quien es recordado por canciones como "Cowboy" o "All Summer Long" y por haber sido hace años la pareja de la actriz Pamela Anderson.

Además, Robert James Ritchie (nombre del artista) viene de un pequeño pueblo de Michigan, por lo que siempre ha sido considerado por los ciudadanos de clase media y baja, como alguien que tuvo que guerrearla como ellos.

Sorprendentemente, Kid Rock es muy cercano a Eminem y ha dicho que si bien los diferencian sus posturas políticas, ambos se parecen en defender lo que creen. Mismo reconocimiento que también le hizo a Taylor Swift.