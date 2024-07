Los caleños que están detrás del nuevo documental de Mike Bahía; han trabajado con BMW, Trident y más

.Publicidad.

Parece que en este 2024, Mike Bahía no tiene intenciones de parar. No sólo porque anda muy activo explorando su faceta solista con canciones como "Tu no eres un ángel", que sacó hace pocas semanas acompañando a Grupo 5 de Perú y al reggaetonero puertorriqueño Guayanaa; sino porque en medio de su gira que lo tiene viajando por América Latina y España, ahora lanza un documental dedicado a su ciudad natal.

Calidosa City se llama el cortometraje de 13 minutos que ya está disponible en YouTube y que el cantante de otros éxitos como "Buscándote", "Detente" o "Amantes" (en compañía de Greeicy, su esposa) trabajó con Más Juan (Juan David Parrales) e Iván Vernaza, creadores de la productora audiovisual caleña La Ruta Studio.

Quienes no sólo son conocidos por su trabajo con marcas como BMW, Trident o Comfandi; sino que también estuvieron a punto de ganarse un Latin Grammy por haber trabajado un cortometraje para los artistas urbanos Dawer X Damper; enfocado en su disco Donde machi, del que se destacan éxitos como "Suave", "Quilo" o "Mi Dios le pague".

Con este documental Mike Bahía busca explorar sus raíces y rendir tributo a la ciudad de Cali, mostrando su diversidad y apoyándose en "imágenes evocadoras y testimonios sinceros" para conectarlos con sitios simbólicos de la capital del Valle del Cauca; mientras el artista se sincera con sus fanáticos por medio de confesiones y anécdotas.

"Calidosa City marca también el inicio de su próxima producción discográfica, con este nuevo trabajo musical, Mike Bahía busca entregar a sus fans una experiencia completa, donde la música y el cine se entrelazan para contar una historia de amor, redescubrimiento y pertenencia", remarcaron desde su equipo de prensa.

Además, el proyecto audiovisual funciona como un abrebocas de la nueva producción discográfica de Mike Bahía, que podría llevar el mismo nombre del documental. Antes de este cuarto disco, el cantante caleño presentó los discos Navegando de 2019, Contento de 2021 y Contigo de 2023.

