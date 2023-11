Los barrios de Bogotá donde más roban carros ¿Está el suyo?

La ciudad tiene puntos donde la inseguridad no da tregua y los más afectados son los conductores. Estas son las localidades donde debe tener más cuidado con su carro

La inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los bogotanos en la actualidad. Diferentes modalidades azotan a las personas residentes de la capital. Sin embargo, hay uno que no da tregua y afecta negativamente a todos. Se trata del robo de carros, el cual no ha disminuido, e incluso las cifras no disminuyen, generando mayor preocupación respecto a este tema. Ahora bien, hay sectores de Bogotá donde esta modalidad de robo es el pan de cada día. Por ello es necesario que tenga presente cuáles son las localidades y barrios de Bogotá donde más roban carros.

Las localidades y barrios de Bogotá donde más roban carros

Son varias las formas que encuentran los delincuentes para poder dedicarse al hurto de vehículos en Bogotá. A pesar de que las autoridades han buscado la forma de darle control a esta situación, siempre surgen nuevas modalidades para esto. Sin embargo, hay puntos de la ciudad donde este tema es un punto álgido y preocupante. El primer lugar dentro de las localidades y barrios donde más roban en Bogotá, nos encontramos con Kennedy. Según se ha reportado, han sido 748 los casos ocurridos entre enero y octubre. Esto ha significado un aumento, respecto a los números que se presentaron en el año 2022.

A esta localidad le sigue Engativá, allí los casos reportados fueron 400. Aunque hay una ligera diferencia con Kennedy, el número sigue siendo preocupante. En cuanto a Kennedy, los barrios en los que más se han presentado estas situaciones son Castilla y el sector de Américas. Respecto a Engativá, los barrios donde más se ve la gente afectada son Gárces Navas y Boyacá Real. A estas localidades anteriores, se suma Suba, siendo la tercera donde más hay hurtos de vehículos. Y ojo, tenga presente que también hay un horario donde se presenta esto. Desde las 6 de la tarde hasta la medianoche, son las horas en las que roban carros en los barrios de Bogotá.

