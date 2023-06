La presentadora del programa del canal RCN, no dudo en tildar de postrecito al competidor. Las cámaras enfocaron a su novia para ver su reacción frente al comentario

La nueva temporada de MasterChef Celebrity, ha estado cargada de un sin fin de emociones. Las pruebas, los competidores y los chefs, le dan ese toque picante al reality del canal RCN. Y es que, entre peleas, indirectas, revelaciones y demás, el programa ha buscado ofrecer cosas nuevas a los televidentes. Pese a que no pasa por su mejor momento en cuanto rating, el programa sigue al aire buscando enganchar a muchos. Han sido varias las razones por las que el programa ha resaltado, entre ellas, los comentarios que desatan algún tipo de polémica. Algo que se puede ver con la relación de Diego Sáenz y Laura Barjum, que son pareja y están compitiendo en el reality.

El piropo de Claudia Bahamón a Diego Sáenz en MasterChef Celebrity

En una de las más recientes pruebas, los competidores debían presentar un postre a los chefs. Justamente, Diego Sáenz fue seleccionado para llevar su plato ante los jurados. Lo curioso es que Carpentier decidió llamarlo a frente diciendo "que pase el hermoso". La reacción de Laura Barjum fue inmediata y comentó detrás de cámaras "en qué momento mi novio se volvió el postrecito de todos". Evidentemente, el chef tuvo que aclarar que al llamarlo así, se refería era al postre como tal. Seguramente hizo esto al ver la reacción de los demás competidores de MasterChef Celebrity. Sin embargo, Claudia Bahamón, presentadora del programa del canal RCN, decidió meter la mano y hacer un comentario.

De manera inesperada llegó a decir que el competidor de MasterChef Celebrity parecía un postrecito. Evidentemente, este comentario desató la risa entre los demás participantes del programa. Rápidamente las cámaras del canal RCN enfocaron a Laura Barjum para ver su reacción al piropo de Claudia Bahamón. La mujer solo sonreía frente al comentario, aunque detrás de bambalinas, hizo un comentario al respecto. "Un postrecito de la vitrina, no se meten cucharadas" fueron las palabras de la exreina de belleza, que finalmente, se lo tomó con gracia.

Otras peleas entre Laura Barjum y Diego Saénz en el reality del canal RCN

Antes de que se presentará esta situación, la exreina ya se había mostrado poco contenta con su pareja en un reto. Y es que, Diego Sáenz tuvo que realizar una prueba junto a Daniela Tapia, y a la hora de presentarlo dijo "me tocó hacer el delicioso con Daniela". Evidentemente esta situación no le cayó nada bien a Laura Barjum, quien simplemente respondió con un "ok".

