Entre el poder y el abandono: la mansión de “Kiko” Gómez que el Estado intenta rescatar

Durante años fue epicentro de rumores y miedo en Barrancas. Hoy, bajo custodia estatal, la casa enfrenta un nuevo destino lejos del poder que la rodeó

La mansión de Kiko Gómez en Barrancas, La Guajira, ocupa 1000 metros cuadrados y está bajo vigilancia policial. Es uno más de los inmuebles que le fueron confiscados a Gómez por sus nexos con paramilitares y que hoy tienen la oportunidad de ser destinados a programas sociales.

Donde el viento se mezcla con el polvo y el paisaje es árido, se levanta una construcción que hoy parece suspendida en el tiempo. Aquel fortín fue, durante años, sinónimo de poder y de temor: una mansión en medio de un pueblo de calles sin pavimentar que estaría prácticamente olvidado si el nombre de Luis Díaz no resonara allí con orgullo.

Esa casa perteneció al exgobernador 'Kiko' Gómez, cuya sombra en el municipio sigue presente, aunque ya no con la fuerza de aquel hombre que levantó un imperio manchado por la violencia.

Hoy, uno de sus principales baluartes está bajo custodia de la Policía Nacional, mientras se define su nuevo destino. Podría convertirse en un espacio comunitario o en cualquier otro proyecto con sentido social. Sin embargo, este inmueble es apenas una pieza dentro de un engranaje mayor: hace parte de los 17 bienes incluidos en el proceso de extinción de dominio adelantado por la Fiscalía 38 Especializada.

Durante años, esa casa fue mucho más que una vivienda. Era un símbolo. En un municipio golpeado por el abandono estatal, la mansión contrastaba con todo lo que la rodeaba: muros altos, acabados lujosos y una extensión cercana a los 1.000 metros cuadrados que parecía ajena a ese paisaje seco y polvoriento de La Guajira. Era, en esencia, una declaración de poder.

Allí no solo vivía un político. Allí se consolidaba una figura que durante años fue considerada intocable en la región. La caída de 'Kiko' Gómez, condenado por homicidio y señalado por sus vínculos con estructuras criminales, dejó ese lugar congelado en el tiempo. Pero la mansión no quedó completamente deshabitada. Durante más de una década, familiares del exgobernador la ocuparon, en medio de disputas legales y decisiones judiciales que tardaron años en ejecutarse.

La mansión de Kiko Gómez que nunca dejó de ser disputada

No fue sino hasta 2026 cuando el Estado logró recuperar plenamente el inmueble. Funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), acompañados por la Policía, ingresaron al predio y formalizaron su ocupación en medio de un proceso que no estuvo exento de tensiones.

Casa de Kiko Gómez en Barrancas. Foto: SAE

La escena era profundamente simbólica: la institucionalidad entrando, por fin, a un espacio que durante años representó todo lo contrario.

La SAE confirmó que la propiedad hace parte del paquete de bienes vinculados a “Kiko” Gómez dentro de los procesos de extinción de dominio, una figura jurídica que busca arrebatar a las estructuras criminales los activos obtenidos de manera ilícita. No se trata de un caso aislado. El exgobernador cuenta con varios bienes bajo la lupa del Estado, en un intento por desmontar el legado económico de su poder.

Pero más allá del trámite legal, lo ocurrido en Barrancas tiene un peso distinto. Porque esa casa no era cualquier propiedad. Era un ícono local, una referencia silenciosa de lo que significaba el poder en la región.

De símbolo de poder a espacio por redefinir

Hoy, la mansión permanece vigilada. Ya no hay movimiento constante, ni vehículos entrando y saliendo, ni reuniones que alimentaban rumores en el pueblo. Solo queda una estructura imponente y silenciosa, como si observara cómo todo cambió a su alrededor.

La SAE ha planteado que el inmueble podría tener un uso social: desde espacios comunitarios hasta proyectos que beneficien directamente a la población. La intención, al menos sobre el papel, es resignificar un lugar que durante años estuvo asociado al miedo. Pero no será una tarea sencilla.

En municipios como Barrancas, donde la memoria del conflicto se mezcla con la cotidianidad, transformar estos símbolos no depende únicamente de una decisión administrativa. También pasa por la forma en que la comunidad los asimile, por si realmente logran desprenderse de lo que representaron.

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Mientras tanto, el contraste sigue siendo inevitable. A pocos pasos de esa mansión creció Luis Díaz, pateando balones en calles de tierra antes de abrirse camino hacia el fútbol europeo. Su historia representa la resiliencia, la capacidad de surgir en medio de la adversidad.

La de 'Kiko' Gómez, en cambio, es otra cara del país: la del poder construido a punta de violencia, hoy reducido a expedientes judiciales y bienes en manos del Estado. Barrancas carga con ambas historias.

Y en medio de ese cruce, la mansión, hoy en silencio y bajo vigilancia, se convierte en un recordatorio incómodo de lo que fue y de lo que, tal vez, no debería volver a ser.

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