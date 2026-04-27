Los extranjeros que compran AES por US$10.700 millones y toman el control de la hidroeléctrica de Chivor

Además del cambio de dueños a EQT y BlackRock al país llegará dinero y se tendrá más cerca una transición energética

Un consorcio liderado por EQT y BlackRock acordó este marzo la adquisición de AES Corporation, empresa matriz de AES Colombia, la cual llegó al país a principios de siglo con la adquisición de Gener S.A. pasando a operar la Central Hidroeléctrica de Chivor ubicada en el Valle de Tenza en Boyacá, la tercera más grande del país con capacidad de 1.000 MW.

Diversificación y nuevo embalse en Tunjita

Una vez afianzado en Colombia, el consorcio aprovechó el agua del túnel de desviación del río Tunjita hacia el embalse La Esmeralda de la hidroeléctrica de Chivor, y construyó una pequeña central hidroeléctrica a la que bautizó como Tunjita, que entró en operación en el año 2016, generando 20 MW.

En 2019, el consorcio adquirió el proyecto eólico Jemeiwaa, en La Guajira, que desarrolla en sociedad con Ecopetrol, y construyó el proyecto de autogeneración solar Planta Castilla para Ecopetrol. Un año después construyó la planta solar San Fernando para Cenit en el Meta. Cenit es una filial de Ecopetrol dedicada a la gestión de oleoductos y poliductos.

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El Embalse La Esmeralda se construyó en Boyacá entre 1970 y 1982 sobre el rio Batá para la Central Hidroeléctrica de Chivor

Los nuevos dueños le facilitarán a AES Corporation el acceso al capital necesario para garantizar sus planes de crecimiento a largo plazo más allá de 2027, tanto en sus empresas distribuidoras de energía reguladas y su negocio competitivo de energía limpia en Estados Unidos, como en sus activos estratégicos de infraestructura energética en América Latina.

Nueva vida para Chivor

En Colombia, la empresa busca seguir posicionándose como el líder en energías renovables en el país y quiere aumentar su capacidad instalada de generación de energía. Específicamente, AES Chivor cuenta entre sus planes estratégicos con la extensión de la vida útil de su central hidroeléctrica (más de 50 años adicionales con inversiones superiores a USD 120 millones), la digitalización de activos, y la aceleración de la transición energética incorporando fuentes renovables y soluciones de almacenamiento de energía para el 2030.

En total serán 2.000 MW nuevos de capacidad instalada en proyectos eólicos, solares y de baterías, con inversiones que ascienden en la actualidad a más de USD 1.000 millones y que le permitirán a la compañía triplicar su capacidad instalada actual de 1.041 MW.

BlackRock, la gestora de activos más grande del mundo, fundada por Larry Fink en 1988, participa en esta operación a través de su fondo Global Infrastructure Partners (GIP), liderado por el nigeriano Bayo Ogunlesi, que ya hace presencia en el país y cuya inversión más notoria está en Puerto Antioquia (Urabá).

EQT, desde Suecia con inversión

Por su parte, EQT interviene mediante su vehículo EQT Infrastructure VI Fund, bajo la dirección de Masoud Momayoun, que recientemente adquirió Urbaser, una compañía de aseo y rellenos sanitarios que opera en 20 países y en Colombia tiene presencia en 10 ciudades, con proyectos que incluyen la transformación del antiguo relleno sanitario de Mondoñedo en un Parque Tecnológico Ambiental para la gestión de residuos y generación de energía en la vía Mosquera-La Mesa.

El bogotano Diego Mora quien abrió la oficina de BlackRock en Bogotá y Masoud Mamoyoun socio de EQT, representan los ahora socios mayoritarios de AES Colombia

EQT, con su sede principal en Estocolmo, Suecia, es una firma de inversión global con una fuerte apuesta por el sector educativo (EdTech y educación privada premium). Sus principales inversiones incluyen la adquisición de Nord Anglia Education, propietaria del Colegio Rochester en Bogotá desde el 2025, y la Universidad Europea.

El acuerdo de compra por AES Corporation incluye también a otros fondos como el Fondo de Pensiones de Funcionarios de California (Calpers) y la Autoridad de Inversiones de Qatar (Qatar Investment Authority, QIA) cuya participación en Isagen, empresa generadora de energía privatizada en 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, aumentó en octubre del año pasado a un 15 %.

Se espera que la compra por USD 10.700 millones ($33.400 millones incluyendo deuda) se concrete a finales de 2026 o principios de 2027. La operación está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a los habituales procedimientos de cierre para este tipo de transacciones.

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