Los 5 fichajes colombianos más caros de la liga mexicana ¿Por qué James no aparece?

Darwin Quintero, Roger Martínez y Diego Valoyes son algunos de los cafeteros que más han hecho gastar a los mexicanos. El 10 no está en la lista por una simple razón

James Rodríguez sigue demostrando que la mejor decisión que pudo tomar para su carrera fue llegar al fútbol mexicano. En León, el 10 de la selección es tratado como toda una estrella, recibe uno de los mejores sueldos y tiene asegurada la titularidad. Aun así, si nos ponemos a hablar de los fichajes colombianos más caros de la liga mexicana, el mediocampista no aparece por ningún lado. La razón es sencilla: no fue comprado, sino que llegó como agente libre; aún así, no está de más recordar cuáles han sido los cafeteros en los que los equipos mexicanos más han gastado.

¿Cuáles han sido los fichajes colombianos más caros de la liga mexicana?

5. Avilés Hurtado

El jugador de Timbiquí se ubica en la quinta posición gracias a su llegada a Monterrey en 2017. Ese año, el equipo manito le pagó 7,13 millones de euros al Club Tijuana, buscando reforzar su línea ofensiva. En el club albiazul jugó hasta 2021, disputando 130 partidos y anotando 29 goles.

4. Duvier Riascos

El canterano del América fue uno de los jugadores más cotizados de la liga mexicana en su momento y logró que en 2013 el Pachuca le pagara 7,60 millones de euros al Club Tijuana. Esta compra lo montó en el top de los fichajes colombianos más caros, aunque en el equipo Tuzo solo estuvo un año y no logró convencer del todo a la dirección técnica.

Foto: Archivo particular

3. Diego Valoyes

Fue comprado por el FC Juárez por 7,85 millones de euros a Talleres de Córdoba en 2023, lo que lo convirtió en una de las ventas más altas en la historia del club argentino. El cartagenero se ha mantenido en el club desde entonces, aunque con poca regularidad. Ha jugado apenas 16 partidos y anotado 2 goles.

2. Roger Martínez

El delantero, que en la actualidad está disfrutando del músculo económico de la liga árabe, es el segundo fichaje colombiano más caro de la Liga MX. En 2018, el América de México lo compró por 8,5 millones de euros y, vistiendo sus colores, jugó 161 partidos y anotó 34 goles, que luego lo llevaron al fútbol argentino.

1. Carlos Darwin Quintero

El jugador que milita en Pereira se convirtió en el fichaje colombiano más caro del fútbol mexicano en 2015, cuando América pagó 9 millones de euros al Santos Laguna. En las Águilas estuvo durante 4 años y alcanzó a jugar 146 partidos y anotar 26 goles. Después de eso, se fue a la MLS.

*En 2023, Julián Quiñones, jugador que nació en Nariño pero que decidió jugar para la selección mexicana, fue comprado por América de México en 9,17 millones de euros, por lo que también podría ser tomado como el fichaje colombiano más costoso de la Liga MX.

