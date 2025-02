Colombiano e hincha de Atlético Nacional: él es Danny Ramírez, el nuevo Falcon, el superhéroe de Marvel

.Publicidad.

Ser parte de una película del Universo Cinematográfico de Marvel es el gran sueño de muchos actores. Aunque, lograr un papel que destaque en este mundo no es una tarea sencilla. Quienes lo logran, habitualmente son estrellas que tienen una larga trayectoria en Hollywood, pero hay excepciones. Este es el caso de Danny Ramírez, un actor que, aunque nació en Estados Unidos, la sangre colombiana le corre por las venas. Su padre es cafetero, mientras que su madre es procedente de México, una mezcla cultural impresionante, aunque en Danny predomina el acento colombiano.

Pero antes de llegar a ser la estrella que es hoy en día, el colombo-estadounidense quiso convertirse en futbolista. Claro que este sueño no prosperó y la vida le tenía deparado un destino totalmente diferente a Danny Ramírez. La actuación se terminó convirtiendo en su profesión y su talento lo ha llevado bastante lejos. Al joven se le ha visto en producciones de renombre y bastante exitosas de Hollywood. Aunque, su paso por el UCM ha sido clave para que su carrera llegue a un siguiente nivel. Esta es la historia de este actorazo, que de hecho es hincha de Atlético Nacional.

La infancia de Danny Ramírez y su llegada al mundo de la actuación

Como lo mencionamos anteriormente, Danny no nació en Colombia, realmente nació en Chicago, Estados Unidos. Aunque según se dice, el pequeño Ramírez creció realmente en la ciudad de Miami. Allí, en Norteamérica, el joven quiso dedicarse al fútbol, siendo un deporte bastante popular en este país. Parece que ese iba a ser el destino de este colombo-estadounidense. Sin embargo, una inesperada lesión terminó alejándolo del fútbol, por lo que tuvo que optar por otro camino. Empezó a estudiar en la Universidad de Nueva York, aunque poco después tuvo la oportunidad de llegar al mundo de la actuación.

Danny Ramírez cuando era niño.

Todo empezó con algunas series de televisión, como también suelen empezar algunas de las estrellas de la televisión colombiana. Estuvo en algunas producciones como The Affair, Blindspot y la popular Orange is the New Black. Aunque esto solo fue el inicio de una prometedora carrera.

Las apariciones de Danny Ramírez en la televisión estadounidense empezaron a ser recurrentes. Llegó a tener apariciones mucho más continuas en algunas producciones como The Gifted o On My Block. En el año 2018 tuvo la oportunidad de incursionar en el cine en la película Assassination Nation. Todas estas apariciones le han dado la oportunidad al joven de darse a conocer mucho más en el país. Pero, años más tarde, llegó el gran papel que le dio la oportunidad de saltar al estrellato y compartir con grandes figuras de Hollywood.

El gran ascenso del actor en el mundo cinematográfico de Marvel

Fue en 2021 cuando el actor llegó a ser parte de la serie The Falcon and the Winter Soldier. El joven le dio vida a Joaquín Torres, y de esta manera, llegó al Universo Cinematográfico de Marvel. Este papel también le dio la oportunidad de llegar a series muy famosas como Black Mirror. Inclusive hizo parte del elenco de la producción de Max, The Last of Us, un proyecto basado en el importante juego que fue un éxito completo. Aunque, no solo llegó a estar en series u otras producciones similares. Danny siguió participando también en una que otra película.

De manera sorprendente, el talento de Danny Ramírez lo llevó al exitoso filme Top Gun: Maverick. Este fue un gran logro, teniendo en cuenta que hizo parte de una película en la que compartió junto al famoso Tom Cruise y varios actores reconocidos del gremio de Hollywood. Eso sí, el nombre de este actor también estuvo presente en los créditos de otras películas. Pero, uno de los saltos más importantes y descrestantes fue su aparición en la película Captain America: Brave New World. Este film se estrenó hace poco y sin duda alguna, el colombo-estadounidense se ha robado todas las miradas.

Por lo que se sabe, su personaje ahora asumirá el cargo de Falcon, lo que sin duda, es de gran valor e importancia en esta fase del Universo Cinematográfico de Marvel. Su aparición fue bastante grata y lo ha llevado a ser entrevistado en múltiples medios. De hecho, fue durante un espacio que tuvo con Mateo Ramírez, donde se supo que Danny Ramírez es hincha de Atlético Nacional. Además, es notable cómo las raíces de sus padres están presentes en él. Se ve como un talentoso actor humilde y sencillo, que seguirá demostrando de qué está hecho en Hollywood.

