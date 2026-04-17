- Los 5 centros comerciales de Bogotá que más ingresos lograron tener durante 2025, la lista sorprende

En una ciudad con más de 50 complejos, solo cinco lograron destacarse por sus ingresos durante 2025, sacando una millonaria ventaja

Liderar el negocio de los centros comerciales en una ciudad como Bogotá no es poca cosa. Con más de 50 complejos repartidos en distintos puntos de la capital, la competencia es feroz y constante. Sin embargo, hay algunos que logran destacarse, no solo por su ubicación o tamaño, sino por su capacidad de reinventarse, atraer público y, sobre todo, facturar.

Eso fue precisamente lo que ocurrió en 2025, un año en el que cinco centros comerciales lograron cifras de ingresos que los pusieron por encima del resto. Resultados que no solo reflejan su músculo financiero, sino también estrategias claras en experiencia, entretenimiento y renovación.

Estos fueron los 5 centros comerciales que lideraron las ventas durante 2025 en Bogotá

En el quinto lugar aparece Plaza de las Américas, con ingresos por $38.623 millones. Más allá de la cifra, lo llamativo fue su crecimiento del 12,9% frente a 2024. Un resultado que no llegó solo: el centro comercial apostó por modernizar sus espacios, ampliar su oferta con zonas como Skytown y fortalecer su agenda de eventos, logrando fidelizar visitantes y atraer nuevos públicos.

Un escalón más arriba está Centro Mayor, el gigante del sur que sigue firme en el listado. Este complejo alcanzó ingresos por $39.104 millones, con un crecimiento del 9,4%. Su fórmula ha sido clara: diversificar la oferta comercial y de servicios, manteniéndose como un punto clave para miles de bogotanos.

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El tercer lugar lo ocupa Centro Comercial Andino, ubicado en el norte de la ciudad. Este fue, quizás, el caso más llamativo del ranking, al convertirse en el centro comercial con mayor crecimiento porcentual: un impresionante 54,5%. Sus ingresos alcanzaron los $50.800 millones, impulsados por un proceso de modernización respaldado por inversiones cercanas a los $50.000 millones, que le han permitido elevar su perfil y atraer marcas de alto nivel.

En la segunda posición se encuentra Centro Comercial Santafé, con ingresos de $55.570 millones durante 2025. Este complejo, uno de los más consolidados de la ciudad, sigue apostándole a la exclusividad y la llegada de nuevas marcas para fortalecer su posicionamiento. Su reto ahora será mantenerse en la pelea en un mercado cada vez más competitivo.

Y en la cima del listado está Unicentro, que se consolidó como el líder absoluto con ingresos de $63.187 millones. La diferencia frente a sus competidores no es menor, y su crecimiento del 12% confirma que sigue siendo uno de los referentes más sólidos del sector. Su mezcla entre tradición, ubicación estratégica y renovación constante le ha permitido mantenerse vigente frente a nuevas propuestas.

En una ciudad donde las opciones sobran, estos cinco centros comerciales demostraron que el éxito no depende solo del tamaño, sino de la capacidad de adaptarse a un consumidor cada vez más exigente. Bogotá sigue siendo un terreno competitivo, pero también una vitrina donde solo unos pocos logran realmente destacarse.

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