Hasta el 18 de abril, la Registraduría realizará jornadas en Manaure para identificar a niños wayúu y reducir el subregistro en el departamento

Niños, niñas y adolescentes wayúu del municipio de Manaure, en La Guajira, serán atendidos en una nueva jornada de registro civil e identificación programada hasta el 18 de abril en la comunidad de Siria. La iniciativa hace parte de la estrategia de la Registraduría Nacional del Estado Civil para ampliar la cobertura en zonas con altos niveles de subregistro.

La jornada está dirigida especialmente a población indígena que no cuenta con documentos de identidad o requiere actualizar su situación registral. El despliegue institucional busca garantizar el acceso efectivo al registro civil desde los primeros años de vida, un paso clave para el ejercicio de derechos fundamentales.

Estrategia en territorio para cerrar brechas de identificación en La Guajira

Esta intervención se suma a otras tres jornadas adelantadas en el departamento en el marco de ferias interinstitucionales. Estas actividades han sido priorizadas en municipios incluidos en la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que ordena acciones urgentes frente a la situación de la niñez wayúu.

En total, las jornadas previas realizadas en Maicao y Uribia dejaron 959 trámites. De estos, 895 correspondieron a documentos de identidad, discriminados en 467 registros civiles, 379 tarjetas de identidad y 49 cédulas de ciudadanía. Además, se efectuaron 64 trámites de plena identidad para verificar que los ciudadanos no hubieran iniciado procesos duplicados.

En Maicao, en la comunidad de Tranqueras, se realizaron 319 trámites, mientras que en Uribia, en sectores como Petsuapa y Japurarao, se concentraron 576 gestiones. Estas cifras reflejan el alcance de las jornadas móviles en zonas de difícil acceso, donde históricamente la cobertura institucional ha sido limitada.

Durante su visita a Manaure, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la importancia de la articulación entre entidades públicas. Según indicó, el trabajo coordinado permite llevar servicios esenciales a comunidades que enfrentan barreras geográficas y sociales.

“Mediante la articulación interinstitucional y el despliegue de jornadas en territorio, la Registraduría ha avanzado en el cierre de brechas en materia de subregistro de identificación y continuará impulsando acciones para garantizar el acceso efectivo al registro civil y a la identificación de la población wayúu”, indicó el funcionario.

La Registraduría ha enfocado sus esfuerzos en reducir el subregistro, una problemática que afecta principalmente a poblaciones vulnerables. La falta de identificación limita el acceso a educación, salud y programas sociales, lo que refuerza ciclos de exclusión.

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia.

Con la jornada en la comunidad de Siria, la entidad continúa su estrategia de presencia en territorio. El objetivo es ampliar la cobertura y asegurar que más niños y adolescentes wayúu cuenten con documentos que los reconozcan legalmente ante el Estado.

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