- Los 6 duros que mandan en los centros comerciales más poderosos de Colombia

Figuras como Yazmín Lombana y Camilo Ángel han sido clave en el crecimiento de los centros comerciales más importantes de la capital

El negocio de los centros comerciales en Colombia no deja de crecer. Lejos de ser solo espacios de compras, se han convertido en verdaderos motores económicos donde convergen entretenimiento, gastronomía y experiencias. No es casualidad que grandes grupos nacionales e internacionales sigan apostándole a este sector, comprando participaciones o levantando nuevos complejos en distintas ciudades. Sin embargo, detrás del éxito de estos gigantes no solo hay inversión: hay liderazgo. Figuras que, desde la gerencia, han sabido leer el mercado y convertir estos espacios en referentes.

Ellos son los que mandan en los centros comerciales más poderosos del país

Uno de los casos más representativos es el de Titán Plaza, un complejo que se ha consolidado como uno de los más rentables de la capital. En 2025, su crecimiento fue tal que recibió el reconocimiento como Marca del Año Colombia en el FIP Festival. Detrás de estos resultados está Yazmín Lombana, quien lleva seis años al frente del lugar y también hace parte de la junta directiva de Fenalco.

En el sur de Bogotá, otro gigante ha sabido mantenerse vigente: Centro Mayor. Aunque pertenece al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, su operación está en manos de Juan Carlos Pineda, un ejecutivo con más de una década liderando el complejo. Su experiencia incluye consultorías y cargos directivos en proyectos como Paseo Cayalá, lo que le ha permitido consolidar una oferta diversa y atractiva para el público.

Otro nombre clave es el de Plaza de las Américas, que recientemente apostó por una ambiciosa expansión enfocada en el entretenimiento y la experiencia del visitante. Este crecimiento ha sido impulsado por Ana Isabel Coba, quien lleva cerca de 15 años liderando el complejo, tiempo en el que ha logrado posicionarlo como uno de los más dinámicos de la ciudad.

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En el norte, Centro Comercial Santafé también ha tenido un crecimiento sostenido. Bajo la dirección de Andrés Hernández, el complejo se ha mantenido entre los de mayores ingresos en 2025. Su trayectoria incluye el paso por empresas como Mario Hernández y Genesis Fashion Company, lo que le ha dado una visión comercial amplia y estratégica.

Otro de los nombres que pesa en este sector es Camilo Ángel Moreno, quien ha estado al frente de Unicentro durante los últimos siete años. Este centro comercial, uno de los más tradicionales del país, sigue siendo líder en ingresos y tráfico. Su experiencia en compañías como Porsche AG, Distoyota y Hoteles Charleston ha sido clave para mantener vigente un espacio que compite con propuestas más modernas.

Finalmente, está Centro Comercial Andino, uno de los complejos más exclusivos de la ciudad. Bajo la dirección de María Patricia Andrade, el lugar ha fortalecido su apuesta por marcas de lujo y experiencias diferenciadas. Con una sólida trayectoria en el sector hotelero, Andrade ha sabido trasladar ese enfoque en servicio al cliente para posicionar a Andino como uno de los referentes en ingresos y posicionamiento.

María Patricia Andrade, gerente de Centro Comercial Andino.

Más allá de los nombres, lo cierto es que estos líderes han entendido que el éxito de un centro comercial ya no depende únicamente de las tiendas que tenga, sino de la experiencia que ofrece. En un mercado cada vez más competitivo, su gestión se ha convertido en la clave para que estos gigantes sigan creciendo y marcando la pauta en Colombia.

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