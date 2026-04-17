- Cuál es el pueblo colombiano con el mejor sancocho de gallina, no está cerca a Bogotá

Fogón de leña, tradición y sabor: así es el sancocho que ha hecho famoso a este pueblo del Valle

Colombia es un país que se recorre también con el paladar. De norte a sur, cada región tiene sus propios sabores, recetas y tradiciones que terminan convirtiéndose en identidad. Así como en Antioquia o Risaralda la bandeja paisa es casi sagrada, o en Cundinamarca el ajiaco se roba todas las miradas, hay un plato que logra unir al país entero en una misma mesa: el sancocho de gallina.

Es generoso, contundente y, sobre todo, cargado de tradición. Se prepara en fogón de leña, se sirve en porciones abundantes y suele ser el centro de reuniones familiares o paseos de olla. Pero encontrar uno verdaderamente memorable no es tan sencillo como parece. Por eso, hay un destino que se ha ganado un lugar especial entre los amantes de esta receta.

El pueblo colombiano en el Valle donde se come el mejor sancocho de gallina del país

Se trata de Ginebra, un municipio que para muchos puede pasar desapercibido, pero que para otros es una parada obligada cuando se trata de buena comida. Ubicado a unos 423 kilómetros de Bogotá —un viaje que puede tomar cerca de ocho horas por carretera— y a tan solo 52 kilómetros de Cali, este pueblo se ha convertido en un referente gastronómico del país.

No es gratuito que a Ginebra se le conozca como la “tierra del sancocho de gallina”. Allí, esta preparación alcanza otro nivel. La clave está en el fogón de leña, en el tiempo de cocción y en el respeto por una receta que ha pasado de generación en generación. El resultado es un caldo espeso, lleno de sabor, acompañado de presas generosas y productos frescos de la región.

Sancocho de gallina. Foto: Procolombia.

El reconocimiento ha sido tal que el municipio hace parte de la iniciativa Pueblos que Enamoran, impulsada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo junto al Fondo Nacional del Turismo. Un sello que busca visibilizar destinos con alto potencial turístico, no solo por su belleza, sino también por su identidad cultural y gastronómica.

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Pero Ginebra no es solo sancocho. Quien llega hasta este rincón del Valle del Cauca se encuentra con un pueblo de arquitectura tradicional, calles tranquilas y espacios que invitan a quedarse un poco más. Entre sus imperdibles está el monumento a la banda, un símbolo de la tradición musical del municipio, así como la plazoleta Mono Núñez, un lugar ideal para disfrutar del paisaje y entender por qué este destino ha ido ganando reconocimiento.

Al final, el viaje puede parecer largo, especialmente para quienes salen desde la capital. Pero basta con probar un buen plato de sancocho, servido en medio del calor del Valle y acompañado de la hospitalidad de su gente, para entender que vale cada kilómetro recorrido. Porque en Colombia, hay lugares que no solo se visitan: se saborean.

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