- La historia de la plaza de mercado de Kennedy, el popular lugar que se le debe a la visita de un presidente gringo

La plaza Distrital de Mercado de la Localidad de Kennedy nació tras la visita que realizó en ese entonces el presidente de los Estados Unidos John F. Kennedy en 1961 a la capital del país.

Inicialmente surgió como una idea para abastecer Ciudad Techo, el nuevo barrio que se levantaba en esta zona de Bogotá, y permitió reubicar y organizar a los vendedores ambulantes del lugar. En principio, el nuevo barrio que se empezaba a construir debía llamarse Ciudad Techo, pero con la visita del presidente de los Estados Unidos a Bogotá en diciembre de 1961, el nombre fue cambiado por el de Ciudad Kennedy. Al final, la idea quedó allí y no se tomó una decisión definitiva al respecto.

La construcción de la nueva plaza se situó en unos terrenos de la Alcaldía que abarcaban un área de 3.830 metros cuadrados, donde también fue ubicada la estación de Bomberos y la estación de Policía de la Localidad de Kennedy, en la calle 42 sur # 81A – 50. Este es un sitio estratégico en el que está la sede de la Alcaldía Local de Kennedy y en el que confluyen vías principales como la avenida Primero de Mayo, la carrera 80, la calle 43 y la calle 41 sur.

La Plaza Distrital de Mercado de la Localidad de Kennedy fue inaugurada el 18 de julio de 1971 por la Empresa Distrital de Servicios Públicos de Bogotá (EDIS) durante la Administración del entonces alcalde de Bogotá Carlos Albán Holguín. La EDIS era la entidad encargada de las plazas de Mercado en la década de los 70, y entre sus funciones estaba realizar el mantenimiento y el control de este tipo de comercios, incluyendo la gestión de servicios y la infraestructura. Además, la EDIS impulsó la construcción de un gran número de plazas de mercado, como la de la Localidad de San Cristóbal en el 20 de julio.

En la década de los años 90, durante el Gobierno del Alcalde de Bogotá Andrés Pastrana, la EDIS fue liquidada y el control de las plazas de mercado de Bogotá, pasó a manos de otra entidad denominada la Procuraduría de Bienes del Distrito. Esta entidad era que se encargaba de gestionar, defender y proteger los bienes inmuebles y el espacio público de Bogotá.

La Plaza de Mercado Distrital de Kennedy se encuentra localizada a unas 15 cuadras de Corabastos, la principal central de abastos del país, construida un año después, en 1972. A pesar de esto, la Plaza de Mercado Distrital ha logrado mantenerse tras 50 años de funcionamiento, y actualmente cuenta con 78 locales comerciales destinados a la venta de carnes, verduras, frutas, abarrotes y granos. También cuenta con restaurante y cafetería.

En el barrio Tequendama, donde se ubica, habitan personas principalmente de los estratos uno y dos; es una zona mixta, comercial y residencial, donde se encuentran negocios de todo tipo como fábricas de muebles, almacenes, papelerías, cigarrerías, tiendas militares, restaurantes, panaderías y negocios de mecánica automotriz.

La plaza tiene 10 grandes pasillos donde se encuentran ubicados los vendedores de acuerdo a los productos que comercializan: el primer sector tiene negocios de alimentos para mascotas y flores, tiendas naturistas, granos, artesanías, y almacenes de ropa. El segundo sector lo ocupan vendedores de verduras; en el tercer pasillo están los vendedores de frutas y pulpas para jugos; la zona número cuatro es el sitio donde está el comedor de los restaurantes, y la zona cinco la ocupan los negocios de productos cárnicos.

Actualmente son muy pocos los comerciantes originales que permanecen allí. Sin embargo, hay muchos de ellos que ya suman más de 20 años de servicio a la comunidad. Los días más importantes para los comerciantes son los domingos, porque los clientes van acompañados de su familia a hacer el mercado a la plaza. Según el señor Jorge Gómez, la plaza de mercado de Kennedy ha tenido una caída en la comercialización de sus productos debido a la alta demanda de los vendedores informales que se sitúan a las afueras de la plaza en las vías aledañas.

Tras la transformación del Fondo de Ventas Populares en el Instituto para la Economía Social (IPES) (Acuerdo 257 de 2006 aprobado por el Concejo de Bogotá), la nueva entidad se hizo cargo de la administración de las 19 plazas de mercado que existen en la ciudad. Por ende, la Plaza de Mercado Distrital de Kennedy recibió una inversión de $1.500 millones en 2024, por parte de la Alcaldía de Bogotá, a través del IPES, que permitió cambiar la cubierta y actualizar redes eléctricas e hidrosanitarias para mejorar su infraestructura.

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