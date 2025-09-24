- Los 4 ejecutivos que las gigantes tecnológicas del mundo escogieron en Colombia para manejar sus empresas

El abogado Miguel Ronderos responde por Apple, Sandra Hinestroza por HP, Daniel Saldarriaga por Amazon y Augusto Rosa por Lenovo, gigantes de miles de millones

El mercado tecnológico ha tenido grandes novedades en los últimos días. El gigante Apple anunció el lanzamiento de un nuevo celular, causando gran sensación a nivel mundial. No es un hecho aislado: la compañía de la manzana es una de las que más vende en Colombia, con cifras cercanas a los $1,85 billones. Aunque la marca no cuenta con puntos de venta oficiales en el país, no ha sido necesario para lograr este nivel de posicionamiento.

Sin embargo, también ha tenido que enfrentar retos legales en Colombia. Para ello, ha depositado su confianza en Miguel Ronderos Corredor, egresado de la Universidad del Rosario y hoy Senior Legal Counsel de Apple. En la misma institución obtuvo dos postgrados, en derecho comercial y en derecho contractual. Antes de aterrizar en Apple, trabajó cinco años en Spring Mobile Solutions como LATAM Legal Counsel.

Miguel Ronderos, Senior Legal Counsel de Apple.

En 2017 llegó a Apple como Legal Counsel y en 2021 asumió el cargo que mantiene hasta hoy. Ya son más de ocho años defendiendo los intereses de la compañía, que actualmente enfrenta un proceso con la Superintendencia de Industria y Comercio por posibles infracciones a la libre competencia.

HP, la competencia fuerte en el país con Sandra Hinestroza, gerente de HP

Apple no es la única multinacional que domina el sector. HP se ha consolidado como el mayor fabricante de computadores en Colombia, con ingresos de $1,54 billones. Al frente de la operación está Sandra Hinestroza, graduada de la Universidad de los Andes, quien lleva más de nueve años en la empresa.

Sandra Hinestroza, directoa general HP Colombia.

Su trayectoria dentro de HP ha sido amplia: inició como SMB and Channel Manager, enfocada en la gestión de socios de canal, y en abril de 2022 fue promovida a directora general. Desde entonces, lidera la estrategia de la compañía en el país, reforzando su papel como líder del mercado.

Amazon y su apuesta en alianza con Rappi

El gigante de Jeff Bezos no se queda atrás. Amazon busca ganar terreno en Colombia de la mano de Rappi, la compañía fundada por Simón Borrero. Para llevar adelante esta estrategia, confió en Daniel Saldarriaga, country manager de Amazon Web Services en Colombia desde hace dos años.

Saldarriaga es egresado de la Universidad Javeriana y recientemente completó un programa de gerencia en Harvard. Su recorrido profesional lo llevó por empresas como IBM, Oracle y F-Secure Corporation. En 2015 ingresó a Amazon como ejecutivo de cuentas en Brasil y en 2023 regresó a Colombia para liderar la operación local.

Lenovo, el rival que busca crecer

Finalmente, Lenovo también busca hacerse un lugar privilegiado en el mercado colombiano, donde compite de frente contra HP. Para reforzar su estrategia, nombró hace seis meses al brasileño Augusto Rosa como gerente general en Colombia.

Augusto Rosa, gerente general de Lenovo Colombia.

Graduado de la Universidade São Francisco y de la Universidade de São Paulo, Rosa trabajó previamente en HP, donde permaneció cinco años en cargos de planeación de negocios y dirección comercial. En 2015 pasó a Hewlett Packard Enterprise y luego regresó a HP antes de dar el salto a Lenovo, hace nueve años. Desde abril de este año lidera la operación de la compañía china en Colombia, con el objetivo de aumentar ventas y fortalecer la marca frente a su eterno rival.

Mercado Libre, la joya de la corona

Aunque no es una empresa puramente tecnológica, Mercado Libre se convirtió en la número uno en ventas en Colombia. Su plataforma de comercio electrónico registró ingresos de $1,85 billones, consolidándose como la “joya de la corona” del sector.

Domenico Barbato, gerente general de Mercado Libre de Colombia y Venezuela.

En cuanto a experiencia, pasó 13 años en Unilever, donde ocupó múltiples cargos de dirección de marketing, y más tarde trabajó en Juan Valdez Café, donde fue vicepresidente comercial y de marketing. Desde abril de este año, lidera la estrategia de Mercado Libre en la región.

