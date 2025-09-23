- ¿Por que los testigos en contra de Benedetti han sido condenados y él sigue impasible y empoderado?

Su denunciante, Jaime Lombana, le recuerda que sus amigos Musa Besaile y el Ñoño Elías pagaron cárcel por el mismo caso de Fonade. Su juicio apenas comienza.

Hace dos años y dos meses el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti, veía impasible cómo Jorge Iván Henao, el principal testigo en un caso por la venta de cupos indicativos a una empresa contratista del Fondo de Desarrollo Financiero Fonade, era condenado por el delito de concierto para delinquir.

Por esos mismos días también era castigada por lavado de activos Ruby Corredor, una exfuncionaria que aparecía en escrituras vendiéndole a él un apartamento de más de 1.600 millones de pesos en un exclusivo sector de Bogotá.

Henao, condenado a 26 meses y 12 días prisión, afirmaba que cuando era senador de la República Benedetti movió influencias para que le fura adjudicado un contrato por más de 1.000 millones a la empresa Certicámaras.

Hasta ahora Benedetti no había sido alcanzado por la justicia porque en esa época la Sala de Instrucción de la Corte había derrotado a la magistrada Cristina Lombana en su propósito de proponer un conflicto de competencias para que la Fiscalía le entregara al tribunal el conocimiento de procesos en su contra.

La defensa de Benedetti había logrado generar una zona gris que no permitía ver con claridad quién debía ser el investigador de su cliente según perdía o ganaba su condición de aforado, primero como congresista y después como embajador en Venezuela.

Al tiempo que Benedetti gana poder con Petro con la justicia no las tiene ganadas

Ahora las cosas han cambiado y el ministro compareció este lunes 15 de septiembre de 2025 a una audiencia preparatoria del juicio que parece avecinarse, aunque en su cuenta de X Benedetti insiste en que no hay ningún juicio y que espera que la sala de instrucción de la Corte decrete las pruebas pedidas por su defensa.

Ahora, el reconocido penalista Jaime Lombana, quien aparece como denunciante, ha recordado que por esta misma causa ya fueron condenados dos aliados de Benedetti: los excongresistas Musa Besaile y Bernardo “Ñoño” Elías.

Lombana sostiene que los tres amigos recibieron como cuota política el manejo de Fonade y destinaron ingentes recursos de la entidad para enriquecerse ilícitamente. “Benedetti le vendió los cupos indicativos que le entregó el Gobierno a su mismo amigo, el senador Musa Besaile, manejándolos a través de Fonade”, afirma la denuncia.

La adjudicación del contrato a la firma Certicámara fue gestionada, al parecer, por Elsy Pinzón Barrera, asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo de Benedetti El contrato es el número 2017865 del primero de agosto de 2017 y su valor exacto fue de 1.065 millones de pesos.

Ese y otros contratos adjudicados bajo el mismo prisma del tráfico de influencias tenían como objeto la interventoría y construcción de obras de infraestructura y proyectos de vivienda de interés social.

Además de Jorge Iván Henao, gerente de la Unidad de Desarrollo Territorial de Fonade, condenado luego de acogerse a un principio de oportunidad, han declarado otros exfuncionarios de Fonade como Hernán Emilio Mejía Mogollón y Pedro Daniel Reina Palacios. Entre las pruebas hay varios correos electrónicos que se cruzaron quienes participaron en la trama.

La magistrada Cristina Lombana se convirtió en el foco del ataque de Benedetti

Parte de la estrategia del ministro ha consistido en volver a la carga contra la magistrada Lombana. Según él, ella ha visto desvanecerse la fuerza del proceso después de que quiso imputarle tres delitos y la sala le eliminó dos de ellos. También ha querido responsabilizarla de la pérdida de testimonios que obraban a su favor en el proceso.

La m agistrada Cristina Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte ha dado una dura batalla para que Benedetti tenga que enfrentar sin dilación la justicia

Su estrategia le funcionaba hace tres años, el 28 de abril de 2022, cuando la Sala Especial de Instrucción de la Corte resolvió a su favor una recusación conta la magistrada Lombana quien, según Benedetti, obraba con parcialidad contra él y desconocía los términos procesales para tomar decisiones de fondo. El pasado 23 de febrero de 2023, la misma sala le quitó también a Lombana el expediente por el caso Fonade al declararse en desacuerdo con que fuera ella quien oyera en indagatoria al embajador de Colombia en Venezuela.

Hoy las cosas han cambiado diametralmente y, despejado el camino de vicios y trabas, del juicio ya parece un hecho.

