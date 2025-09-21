- La batalla digital por el mercado de los giros en Colombia donde Nequi y Mercado Pago ganan terreno

Las remesas se han convertido en una de las principales fuentes de ingresos para Colombia, superando a las exportaciones petroleras a mediados de 2025. Las principales compañías utilizadas para el envío de remesas siguen siendo Western Union y MoneyGram, que a través de alianzas permiten que los fondos sean enviados directamente a cuentas bancarias o para retiro en efectivo en agencias, para lo cual han establecido acuerdos con los principales bancos del país como Bancolombia, Davivienda, BBVA, Scotiabank Colpatria, Banco de Bogotá y Banco Agrario.

Sin embargo, en los últimos años las plataformas digitales han venido ganando terreno gracias a su facilidad de uso desde el móvil, menores tiempos de espera y mejores tarifas. Compitiendo por un servicio que se proyecta este año alcancen un máximo histórico de USD 13.000 millones, lo que equivaldría al 3.1% del PIB, un crecimiento notable si se compara con el 1.1% de hace una década. El principal origen de estas remesas es Estados Unidos, seguido por España. La mayor parte de estos flujos de dinero llega a los departamentos del Valle, Antioquia y la región del Eje Cafetero.

La competencia digital por el mercado de las remesas

La colombiana Nequi pisa cada vez más duro. Lanzado en 2016 por Bancolombia es un banco 100 % digital que busca democratizar el acceso a servicios financieros. Permite enviar, pedir y manejar la plata en línea a mayores de 13 años. La idea surgió en un salón de clases de la Universidad Eafit en 2015, cuando seis empleados de Bancolombia, con conocimientos en medios de pagos, negocios y tecnología, se unieron para crearlo, en su momento como un intra-emprendimiento del Grupo Bancolombia.

Su crecimiento acelerado se ha logrado a través de alianzas con empresas como Paypal (en 2018), Ria Money (en 2022) y Payoneer (este año). En alianza con Wompi opera la app Nequi Negocios para emprendedores que quieren cobrar fácil, con tarjetas, QR o enlaces sin necesidad de datáfonos físicos, ni dispositivos adicionales.

Con más de 26 millones de usuarios, Nequi se consolida como la billetera digital líder en el país y un neobanco que permite gestionar el dinero y acceder a servicios financieros y no financieros de manera intuitiva. Recibe remesas de 13 aliados como Ria, Wise, Western Union, Remitly y Money Exchange.

La argentina Mercado Pago, compite fuerte. Su fundador Marcos Galperin la creó en 2003 como un sistema de pagos para su plataforma Mercado Libre, buscando un medio de transacciones seguras entre compradores y vendedores. Con el tiempo, se expandió para convertirse en un ecosistema financiero independiente, añadiendo servicios como créditos, transferencias, pagos con código QR, para luego transformarse en un centro de servicios financieros que busca convertirse en un banco digital.

En Colombia, donde opera desde 2012, ha sido clave en la transformación digital pospandemia, con un aumento del 35% en las ventas en línea entre 2020 y 2023. Está integrada con bancos locales como Bancolombia, Davivienda y BBVA, adaptándose a los hábitos de los consumidores colombianos, donde, por ejemplo, el 40 % de las transacciones de comercio electrónico se realizan con tarjetas de crédito, pero un 30 % prefiere pagos en efectivo o PSE (Pagos Seguros en Línea).

Actualmente, Mercado Pago ofrece tarjetas de crédito respaldadas por Visa y Mastercard, y comisiones competitivas que atrae a startups y Pymes. La plataforma permite recibir dinero enviado desde el extranjero a través de Western Union y Xoom; y permite la compra de criptomonedas. Con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay, procesa más de 15 millones de transacciones por día por unos US$ 10,6 millones en promedio, es la segunda aplicación de banco más usada en México, tan solo detrás de BBVA.

La norteamericana PayPal está presente en Colombia desde 1998. Es un método de pago en línea que permite asociar tarjetas de crédito a una cuenta, para realizar pagos y transferencias sin necesidad de compartir información financiera.

Creada por Ken Howey y Max Levchin en 1998, con el nombre de Confinity, inicialmente fue diseñada para realizar transferencias de dinero. Luego de su fusión con X.com una empresa de servicios financieros en línea y pagos por correo electrónico cofundada por Elon Musk cambió su nombre a PayPal. Su venta a eBay por USD 1.500 millones en octubre de 2002, le permitió a Musk financiar empresas como SpaceX, Tesla y SolarCity.

La mexicana Airtm, fue fundada en 2015 por Rubén Galindo (actual presidente) y Gustavo Vázquez para facilitar el acceso a dólares en países con modelas débiles. Se hizo popular en Latinoamerica, especialmente en Venezuela, gracias a su éxito durante la pandemia de Covid-19 a través del programa “Héroes de la Salud”. El Gobierno Provisional de Venezuela tenía acceso a millones de dólares incautados al Régimen de Maduro por el Departamento del Tesoro de EEUU, pero para hacer uso de ellos, el Tesoro de EEUU exigía garantías de que los fondos llegaran a manos de una lista preaprobada de profesionales médicos de primera línea. El Programa se puso en marcha en agosto del 2020 gracias a una licencia específica de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) que permitió desembolsar ayuda humanitaria en forma de USDC (moneda digital vincula al dólar estadounidense) a los médicos y enfermeros.

Con sede en Ciudad de México y San Francisco, Airtm está conectada con más de 300 bancos y sistemas de dinero electrónico en más de 190 países siendo los principales Argentina, Venezuela, Colombia y Ecuador. Entre sus características está el que permite a los usuarios mantener su dinero en dólares o en criptomonedas.

