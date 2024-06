Los 3 tres representantes del Pacto que se le abrieron a su bancada y no votaron la reforma pensional

.Publicidad.

Con la aprobación de la Reforma Pensional en medio de cuestionamientos por la manera en que esta se tramitó en la Cámara, el presidente Gustavo Petro logró su segundo gran triunfo en el Congreso año y medio después de haber sido aprobada la Reforma Tributaria del Ministro de hacienda José Antonio Ocampo. Esta vez, de la mano de su ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, logró sacar adelante una Reforma Pensional que modifica el sistema por primera vez desde el gobierno de César Gaviria en los años 90.

Para lograrlo, la bancada del Pacto Histórico realizó una maniobra legislativa para obviar la discusión del articulado en la Cámara, ganar tiempo y asegurar su aprobación: circularon una proposición que votaba a favor el texto intacto aprobado en el Senado. Consiguieron una mayoría de 86 votos.

Sin embargo, tres Representantes de la bancada no estuvieron de acuerdo: Carmen Ramírez Boscán, una indígena wayúu que es representante de los colombianos en el exterior; Jorge Andrés Cancimance López, oriundo de Putumayo que viene de ser diputado de su Departamento y Leider Alexandra Vásquez, una química bogotana que además fue ponente del proyecto y lo defendió a capa y espada tanto en la Comisión como en la Plenaria.

Igual que 29 de la oposición, consideraban indispensable poner en consideración los consensos a los que se había llegado tanto en la Comisión Séptima como en la Plenaria de la Cámara de Representantes cuando se había abierto el debate.

Fueron derrotados por los 86 representantes de colectividades como el Partido Liberal, el Conservador, la U y, por supuesto el Pacto que firmaron la proposición de ceñirse al contenido de la ley aprobada en el Senado. Centro Democrático y Cambio Radical ya anunciaron una posible demanda a la reforma por vicios de forma cuando se dé la sanción presidencial.

Los que no votaron ni a favor ni en contra

Los militantes del Polo que no votaron la proposición no tenía diferencia con la Reforma pensional en sí, querían aportar iniciativas en la discusión del articulado. Otros dos representantes se abstuvieron de votar por otras razones. Una de ellas fue la bogotana María Fernanda Carrascal, coordinadora ponente del otro proyecto en trámite, quien no se presentó al recinto de la Cámara por una incapacidad derivada de su avanzado estado de embarazo tal como explicó en la cuenta X. El dirigente indígena del Cauca, un activo miembro de la Minga indígena Ermes Pete no votó la proposición sin haber aun dado explicaciones.