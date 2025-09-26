Los 3 pueblos fantasmas de Colombia que no dejan de estremecer a quienes los visitan

Colombia guarda pueblos detenidos en el tiempo, escenarios de misterio y silencio que hoy despiertan la curiosidad de los viajeros

En Colombia no todos los destinos turísticos brillan por su vida nocturna, su gastronomía o sus playas. También existen rutas del silencio, pueblos enteros que se apagaron por desastres naturales, decisiones económicas o fallas geológicas. Hoy, muchos de ellos son visitados por viajeros curiosos que buscan algo más que paisajes, pues buscan historia, memoria y misterio. Estos son algunos de los pueblos fantasmas más impactantes del país, todos con acceso posible y con relatos que todavía estremecen.

Armero, Tolima

La noche del 13 de noviembre de 1985 el Nevado del Ruiz hizo erupción. Las avalanchas de lodo cubrieron casi por completo a Armero, dejando más de 20 mil muertos. El pueblo, que fue uno de los más prósperos del Tolima, quedó reducido a escombros y silencio.

Hoy se conservan estructuras semienterradas, un camposanto natural y monumentos de memoria. Hay guías que narran historias de sobrevivientes y un museo con objetos rescatados. El pueblo nunca volvió a ser habitado y, entre quienes lo visitan, abundan los relatos de presencias extrañas como murmullos, sombras y espíritus que parecen seguir habitando las ruinas.

Para llegar desde Ibagué es 1 hora y media en carro hasta las ruinas de Armero. También hay transporte público hasta Honda y de ahí taxis colectivos. Desde Bogotá el tiempo estimado en carro son aproximadamente 2 horas y media.

San Cayetano, Cundinamarca

El 13 de mayo de 1999 los habitantes de San Cayetano tuvieron que evacuarlo todo. Una falla geológica empezó a fracturar calles y viviendas hasta hacer inhabitable el casco urbano. Hoy solo quedan ruinas invadidas por la maleza.

En la actualidad lo que podrán ver los visitantes son calles agrietadas, casas que parecen devoradas por la tierra y la iglesia en ruinas. Es un lugar impactante para caminatas cortas y fotografía.

San Cayetano está a menos de 4 horas de Bogotá por carretera. Se llega tomando la vía a Zipaquirá y de allí hacia San Cayetano. Conviene ir con guía local para evitar riesgos en zonas inestables.

La Siberia, Cundinamarca

En los años 30 nació un caserío entero alrededor de la planta de Cementos Samper. Allí había iglesia, hospital, banco, casas y una vida obrera intensa, pero con el cierre de la fábrica en los años 90, el pueblo fue abandonado y se convirtió en un escenario de ruinas industriales. Desde entonces el pueblo se ha vuelto un atractivo por los turistas curiosos que creen en una supuesta presencia de fantasmas.

Lo que podrá ver en Siberia son chimeneas enormes, hornos apagados, casas sin ventanas y un ambiente de arqueología industrial. Un paisaje muy distinto al del campo colombiano tradicional.

Para llegar desde Bogotá son apenas 30 minutos por la autopista tomando la vía que conduce a Medellín, muy cerca de la actual zona empresarial de Siberia. No hay visitas organizadas oficiales, pero se puede entrar con precaución.

Estos pueblos fantasmas no son destinos para el turismo convencional, pues no hay hoteles de lujo ni restaurantes de moda. Son lugares para la reflexión, la memoria y la fotografía. Para quienes los visitan, representan una oportunidad de escuchar lo que la historia dejó en ruinas y silencio. En cada esquina, la naturaleza va borrando lo humano, pero la memoria insiste en permanece.

