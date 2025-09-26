El gran triunfo de Alkosto sobre D1 y Ara: logró increíbles cifras frente a sus rivales en el país

En medio de la dura competencia de los supermercados en Colombia, Alkosto llegó a la cima, superando a las cadenas low cost D1 y Ara, que venían creciendo

Cada vez se hace más intensa la lucha entre los diferentes supermercados que hay en el país. Una prueba de ello es que las cadenas low cost han empezado a diversificar su portafolio: hoy no solo ofrecen opciones para la canasta familiar, sino también productos de temporada, artículos para el hogar y mucho más. Sin embargo, los grandes intentos de estos comercios no fueron suficientes para superar a la gran superficie de Alkosto, que durante 2024 se consolidó como líder en utilidades dentro del mercado colombiano.

Alkosto logró ponerse por encima de D1 y Ara durante 2024

Aunque por un largo tiempo D1, Ara y otras cadenas lograron importantes resultados, las cosas cambiaron. Según cifras de Mall & Retail, Alkosto obtuvo utilidades por $492.000 millones, superando a sus rivales directos. Este logro fue posible, en gran medida, gracias a su fuerte competencia en segmentos de tecnología, donde ha sabido posicionarse con precios atractivos y gran variedad de productos.

Pero ese no fue el único factor. La empresa también impulsó una sólida campaña comercial que le permitió mantener una alta rotación de inventarios, sumado a la apertura de una nueva gran tienda cerca de Bogotá, con la que busca llegar a más clientes ofreciendo una propuesta variada y atractiva.

Aun así, D1 no se quedó muy atrás. Durante 2024, la cadena se ubicó en el segundo lugar con utilidades de $372.210 millones, consolidándose como uno de los jugadores más fuertes del sector retail y reafirmando el papel clave del negocio de los Santo Domingo en Colombia.

En el caso de Ara, aunque no logró cifras tan altas, el panorama es distinto. La marca de origen portugués, perteneciente a Jerónimo Martins, concentró sus esfuerzos en un ambicioso plan de expansión, aumentando su número de tiendas en el país y apostando por una agresiva campaña para atraer nuevos clientes. Esa estrategia, aunque costosa, empieza a mostrar resultados, pues la compañía ya evidencia un repunte y un crecimiento sostenido en el mercado.

Tiendas Ara sigue creciendo en Colombia.

Lo cierto es que la batalla en el comercio minorista colombiano sigue en plena efervescencia. Mientras D1 y Ara apuestan por expandirse y ganar participación, Alkosto se mantiene firme como protagonista, marcando la pauta con excelentes ventas y utilidades que la mantienen en lo más alto del sector.

