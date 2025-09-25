Estos son los 3 bares colombianos que se metieron en la lista de los mejores 100 del mundo

Dos en Medellín y uno en Bogotá fueron reconocidos en el listado global de los mejores bares, consolidando al país como destino de experiencias únicas

Colombia se sigue posicionando como uno de los destinos preferidos del mundo, y los rankings internacionales continúan dándole protagonismo al país. Pero no solo son los paisajes, la cultura o la gastronomía los que llaman la atención: otros espacios, como los bares y la coctelería, ya empiezan a figurar en lo más alto. Hace poco se conoció la lista de los 100 mejores bares a nivel mundial y la gran sorpresa fue que tres bares colombianos lograron abrirse espacio en este prestigioso ranking. Dos de ellos están en Medellín y uno en Bogotá. Aquí le contamos cuáles son, por si se anima a conocerlos.

Los tres bares colombianos que entraron entre los 100 mejores del mundo

La primera entrega de The World's 50 Best Bars reveló los puestos del 51 al 100, y allí Colombia dijo presente. En el puesto 94 aparece Bar Carmen, ubicado en Medellín. Este lugar hace parte de un reconocido complejo gastronómico y se ha convertido en un referente por su propuesta de cocina de autor y, sobre todo, por sus cocteles innovadores. El bar es liderado por el chef Maycoll Tobón, quien ha sabido conquistar a locales y extranjeros con una experiencia integral que combina sabores únicos y un ambiente sofisticado.

El segundo reconocimiento también se quedó en la capital antioqueña: en el puesto 81 se encuentra Mamba Negra, un rooftop vibrante ubicado en El Poblado, uno de los sectores de fiesta más importantes de Medellín. Allí, la experiencia es total: desde las vistas de la ciudad hasta una carta que reinventa los cócteles clásicos con un toque colombiano. Es un espacio que resume la energía nocturna de Medellín, elevándola a un estándar internacional.

|Le puede interesar Los 3 centros comerciales de lujo de Colombia que más dinero facturan, Bogotá lidera el ranking

Finalmente, Bogotá no se quedó atrás. La capital brilló gracias a La Sala de Laura, que escaló hasta el puesto 68 de la lista. Este bar ya había hecho parte del ranking en años anteriores y ahora reafirma su prestigio. El lugar está dentro del célebre restaurante Leo y es dirigido por Laura Hernández Espinosa, hija de la reconocida chef Leonor Espinosa. Su propuesta de coctelería es un viaje sensorial que rescata ingredientes locales, técnicas innovadoras y una visión que conecta con la biodiversidad del país.

Estos reconocimientos confirman que la coctelería colombiana atraviesa un gran momento. Tres bares que ya compiten de tú a tú con referentes mundiales y que dejan abierta la expectativa: ¿será que en la próxima edición veremos a Colombia escalar aún más alto en la lista?

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.