- La pelea entre MinCultura y el Museo de Arte Moderno de Medellín por la venta de 2 obras de la artista Débora Arango

La directora del museo quería venderle los cuadros al Banco de la República para mantener las 233 obras que donó la artista, pero la Ministra Kadamani dijo no

Las obras de la pintora paisa Débora Arango cada día adquieren más valor por sus temas, cada día más vigentes, y la fuerza de sus brochazos de óleo, coloridos y rabiosos. Fue una adelantada a su tiempo y una rebelde contra la sociedad en la que vivió.

Expuso en salones nacionales su trabajo realizado entre 1930 y 1950 sin ningún éxito comercial. Nadie quería tener en su casa un cuadro suyo, así que Débora Arango conservó en su taller hasta su muerte el 4 de diciembre de 2005, pero antes expresó su voluntad de donarle su obra al Museo de Arte Moderno de Medellín.

Le entregó 233 cuadros que pidió se trataran como colección. De esto se agarró la ministra de Cultura, Yannai Kadamani Fonrodona, para decirle NO al Banco de la República, que quería comprar dos de estas, 'Rojas Pinilla' y la 'Madona del Silencio, para la colección de la biblioteca Luis Ángel Arango, una de las más robustas del país. Y ahí empezó la pelea.

La directora del arte de la Subgerencia Cultural del Banco de la República avanzó en una negociación privada con la directora del Museo de Arte Moderno de Medellín para adquirir dos piezas importantes para formar parte de la colección de la BLAA:

Una de las piezas era la llamada Rojas Pinilla, en honor a la dictadura del militar boyacense de frente ancha y nariz de águila que cometió todo tipo de arbitrariedades en sus 3 años como presidente de Colombia.

Débora Arango, Rojas Pinilla, 1953-1957

Débora Arango con su perspicaz talento, retrató el mandato de Pinilla con unos sapos con gorra militar, departiendo sobre una bandera de Colombia que les sirve de mesa, bajo la cual se encuentran unas bolsas de dinero que son cuidadas con recelo por dos criaturas y unas serpientes. En la parte de abajo, enterrados en el suelo de la reunión, se encuentran cadáveres, los cadáveres de todas las víctimas del régimen de Rojas Pinilla.

Esta majestuosa obra que crítica el nefasto gobierno militar es una de las valientes revelaciones de la artista antioqueña, sobre todo en la Colombia de esos tiempos. Una obra muy pugnaz y valiente, sobre todo en un momento en el que no se podía decir absolutamente nada en contra del gobierno de Pinilla.

La otra obra es la Madona del Silencio, en la que la artista paisa retrata a una mujer sola que está dando a luz en medio de la precariedad.

Débora Arango , Madona del silencio, ca.1944

Llama la atención la robusta figura de la mujer, que ínsita a pensar en la resistencia y la valentía de aquella señora en el dramático evento de tener que parir sola. También se resalta uno de sus senos destapado, detalle característico de la obra de Débora Arango, quien se atrevió a retratar a la gente desnuda, en una época en la que la religión había convertido el cuerpo en un tabú.

Las dos obras finalmente seguirán en el depósito del Museo de Are Moderno de Medellín, que dice no contar con los recursos para darle la difusión y la proyección que la obra de Devora se merece.

Por qué se le atravesó a la venta la ministra de Cultura

La obra de Débora Arango fue declarada como un Bien de Interés Cultural, lo que conlleva que sea tratada con un régimen especial de protección jurídica, lo que quiere decir que no se pueden enajenar (vender, traspasar) libremente obras que formen parte de ese conjunto sin autorización y procedimientos específicos. Por lo tanto, a la venta de los cuadros le faltaba el visto bueno del Ministerio de Cultura para que los cuadros fueran vendidos al Banco de la República.

La Dirección de Patrimonio y Memoria del Ministerio, en cabeza de, Mónica Orduña Monsalve, le recomendó a la ministra no autorizar la transacción con el argumento de que la donación debe mantener la integralidad: “es importante entender que esta colección debe verse como unidades indivisibles, pues su conformación obedece a asuntos históricos, artísticos, políticos, jurídicos, entre otros, que ocurrieron en una época e intención determinadas. Disgregarlas puede llegar a afectar sus valores como parte de un conjunto”.

La directora del MAMM defendió la condición de fundación privada de la institución y su derecho adquirido sobre la obra de Débora Arango desde que esta fue donada, sin embargo, la ministra Kadamani Fonrodona rechazó cualquier negociación de los cuadros. Aunque reconoció que las piezas no pueden seguir guardadas en una bodega, y por eso se van a buscar estrategias de préstamo con otras instituciones, para que la obra de la artista antioqueña siga manteniendo su carácter unitario y, además, el MAMM pueda recibir unos ingresos que le ayuden con su manutención.

