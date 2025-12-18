Los 3 pueblos de Antioquia ideales para visitar en navidad, cada uno tiene un alumbrado único y llamativo

Antioquia es un destino ideal para visitar en cualquier época del año, pero en Navidad adquiere un encanto especial. Medellín se ilumina por completo y todo el Valle de Aburrá se transforma: el río, las calles de Envigado, el parque principal de Sabaneta y los barrios de Itagüí se visten de luces para recibir a locales y turistas que llegan a disfrutar de esta temporada. Sin embargo, más allá de la capital y su área metropolitana, hay tres pueblos de Antioquia que ya están recibiendo visitantes y robándose todas las miradas por sus alumbrados y tradiciones navideñas. Aquí le contamos cuáles son y qué los hace tan especiales.

Estos son los 3 imperdibles pueblos de Antioquia para visitar esta Navidad

Uno de los primeros destinos está a menos de 30 kilómetros de Medellín. Se trata de Caldas, Antioquia, un municipio al que se puede llegar en unos 45 o 50 minutos, por lo que no representa un viaje largo ni desgastante. Para esta Navidad, Caldas decidió traer de regreso una de sus tradiciones más recordadas: el pesebre en movimiento más grande del Valle de Aburrá, un atractivo que durante años no se había visto y que hoy vuelve a ser protagonista.

Quienes visiten este municipio se encontrarán con un corredor iluminado por más de 2.000 bombillos a lo largo de cerca de 1.000 metros de recorrido. Además, habrá más de 100 figuras a gran escala, la posibilidad de recorrer la Ruta de la Cerámica y, en el Parque de la Locería, disfrutar del pesebre vivo en movimiento, una verdadera postal navideña que conecta tradición, arte y comunidad. Tras esta parada, el recorrido continúa sin necesidad de salir del Valle de Aburrá.

En La Ceja, la Navidad ya está encendida y uno de los aspectos más llamativos es que todo el alumbrado fue elaborado directamente por el municipio. Artesanos locales, junto a un equipo de maestros provenientes de Pasto, trabajaron durante varios meses para darle vida a las figuras que hoy decoran sus calles y parques. El resultado es un montaje que rinde homenaje a los personajes, oficios y tradiciones del municipio, convirtiéndose en un espectáculo que vale la pena recorrer con calma durante estas fechas.

|Le puede interesar Cómo llegar al pueblito de Antioquia con el pesebre más impresionante de Colombia, tiene récord Guinness

Para complementar la experiencia, se instalaron fuentes de agua con espectáculos de luces, que ofrecen un show especial para quienes llegan a disfrutar del ambiente navideño. Finalmente, a esta ruta se suma un destino más lejano, pero igualmente atractivo: Puerto Nare.

Puerto Nare.

Este municipio está ubicado a unos 215 kilómetros de Medellín, lo que implica un viaje aproximado de cinco horas. Situado en el Magdalena Medio antioqueño, Puerto Nare tiene una tradición navideña muy marcada. El recorrido inicia en su parque principal y continúa por el malecón turístico, uno de los espacios más emblemáticos del municipio, ubicado a orillas del imponente río Magdalena. Un destino con un ambiente distinto, cálido y tranquilo, que se suma a la lista de pueblos de Antioquia ideales para recorrer y disfrutar durante esta época tan especial del año.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.