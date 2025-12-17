- El mágico lugar pegado a Ibagué con miradores, postres, platos típicos y mucho más, así puede llegar

A menos de una hora de la capital del Tolima hay un corregimiento donde los postres artesanales, las montañas y las caminatas se mezclan con vistas ideales

Cuando se piensa en viajar, bien sea cerca o lejos de las ciudades, hay destinos ideales que valen la pena conocer y recorrer. Este es justamente el caso de un pequeño, pero hermoso corregimiento en el Tolima, más específicamente, cerca a Ibagué. Se trata de estos rincones que tiene el país que, han logrado sorprender y encantar a todos aquellos que los visitan. Estamos hablando de San Bernardo, un lugar que, seguiramente muchos en la capital del Tolima ya conozcan. Pero, le contamos cómo llegar y qué es todo lo que se puede encontrar en este hermoso destino.

Los encantos de San Bernanrdo, el rincón cerca a Ibgué para disfrutar de postres vistas y más

Este corregimiento, que está a unos 20 minutos de Ibagué, tal vez un poco más, por la Avenida Ambalá, es conocido como el 'pueblito dulce'. A pesar de no ser un lugar enorme como otros destinos, sigue siendo muy visitado. Para poder llegar, encontraremos una vía pavimentada, por lo menos en gran parte del recorrido. Gracias a este detalle, el turismo ha incrementado y muchos negocios se han empezado a abrir en este sector del Tolima.

Foto: Sabores Tu y Yo - Postres San Bernardo.

Hoy, se pueden encontrar diversos miradores allí y también espacios temáticos e incluso fincas. Allí, la oferta gastronómica exalta los platos típicos de la región, aunque, como su nombre lo menciona, es un lugar donde el dulce reina. Muchos negocios, junto a la carretera, ofrecen una variedad de postres deliciosos

Además, también es un rincón en el que, se pueden realizar caminatas por la montaña, piscinas naturalres. Todo esto se combina con un contacto cercano con la naturaleza que rodea este hermoso corregimiento del Tolima. Pero esto no es todo, pues San Bernando, al ser un destino tan mágico y cercano a Ibagué, se convierte en el escenario perfecto para recrear todo tipo de fotos, siendo un lugar ideal para subir contenido único a las redes sociales.

Un lugar ideal para esas escapadas de fines de semana y si está por Ibagué o cerca a la hermosa capital del Tolima, San Bernardo es una para obligatoria. Aunque este es a penas uno de los rincones del Tolima que hay que conocer por si uno se encuentra en esta zona del departamento.

